Nenhum relacionamento é um eterno comercial de margarina, às vezes rolam conflitos e os envolvidos precisam conversar seriamente. Até mesmo se for um casal de reality show! Durante a festa Latina que rolou essa noite no ‘BBB18‘, Paula percebeu que Breno estava meio estranho e foi tirar satisfações de um jeito descontraído (mas ainda querendo saber o que estava rolando).

Colocado contra a parede no quarto do líder, Breno brincou que Paula dá muito trabalho e que perturba muito ele. A brincadeira, no entanto, serviu para o brother ir colocando o que sente para fora, enquanto Paula demonstrava sua insatisfação por precisar adivinhar as coisas que Breno não gosta de falar.

Breno então confessou que estava sem muita paciência pra Paula há um tempinho, e a sister comentou que deve ser algo que ela faz e não percebe. A DR logo chegou ao fim e o casal voltou a fazer as coisas que sempre faz: se pegar. Se pegaram no banho, no edredom e trocaram muitas carícias e palavras fofas.