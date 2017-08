Relembre a música que Elton John gravou em homenagem a Lady Di

Vinte anos atrás, em 31 de agosto de 1997, o mundo chorou a morte da Princesa Diana, uma das figuras mais emblemáticas da realeza britânica. As homenagens foram inúmeras e esse momento fez com que Elton John lançasse uma nova versão da música “Candle In The Wind” – que em português significa “Vela ao Vento”.

A canção foi originalmente composta em 1973, por Elton John e Bernie Taupin, como homenagem a Marilyn Monroe. Nessa versão, o início da música diz “Adeus, Norma Jean / Por mais que eu nunca tenha conhecido você de fato” – Norma Jean era o nome de batismo da atriz. No remake de 1997, o primeiro verso é “Adeus, rosa da Inglaterra / Que você possa sempre crescer em nossos corações”.

Me parece que você viveu sua vida

Como uma vela ao vento

Sem nunca perder força ao pôr-do-sol

Quando a chuva começou a cair

E os seus passos sempre estarão aqui

Pelas colinas mais verdes da Inglaterra

Suas velas queimaram muito antes

Sua lenda ficará para sempre “Candle In The Wind” (1997), de Elton John e Bernie Taupin

Nos anos 1970, “Candle in The Wind” já havia feito um sucesso considerável, mas a versão dedicada a Diana foi um estouro em 1997 e chegou ao topo das paradas ao redor do mundo. Lançada em CD, tornou-se um dos singles mais vendidos da história.

Elton John nunca chegou a tocar o remake em seus shows, mas essa música será sempre lembrada como símbolo de um dos maiores momentos de luto do século 20. Veja a emocionante apresentação que o cantor fez durante o funeral da princesa, no dia 6 de setembro de 2017 :