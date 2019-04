Relembre os principais acontecimentos da 7ª temporada de ‘Game of Thrones’

A oitava temporada de ‘Game of Thrones‘ finalmente chegou e muita coisa está em jogo. Com estreia marcada para este domingo (14), a série de maior sucesso da HBO, chega ao fim com centenas de fãs e deixa um enorme legado de 8 anos de conteúdo.

Devido a esse grande acontecimento, nós preparamos um resumo dos principais eventos da sétima temporada para você não começar os novos episódios ~esquecida~ dos fatos importantes.

A temporada em questão teve menos episódios do que normalmente quando foi ao ar na TV – sete em vez de dez – mas isso não quer dizer que a produção não tenha nos proporcionado momentos marcantes.

É bom lembrar que aqui, claro, terá bastante spoilers sobre a sétima temporada.

Da Casa Fey a Winterfell

Arya foi a responsável por uma grande reviravolta já no começo do primeiro episódio da sétima temporada. A personagem matou Walder Frey e outros soldados por envenenamento e, então, já anotou mais algumas dezenas de nomes em sua lista de vingança. Apenas uma garota permaneceu viva e Arya já deixou o recado: “Quando perguntarem o que aconteceu, diga que o Norte se lembra. Diga que o inverno chegou para a Casa Frey”.

Seguindo seu caminho, Arya encontra de novo Torta Quente. Ele conta a ela que os Bolton não estão em Winterfell e quem agora é o Rei do Norte é Jon Snow. A guerreira fica em dúvida sobre o que fazer e decide, por fim, ir para casa. Ao finalmente chegar em Winterfell, ela vai até as Criptas, onde Sansa a vê.

–

De Winterfell à Pedra do Dragão

Do outro lado, Jon Snow nem tem tempo de comemorar a vitória da Batalha dos Bastardos, ao lado de Sansa, pois já está orientando a todos para que se preparem para um futuro conflito. O líder pede que Tormund se junte ao Povo Livre para proteger a Atalaialeste do Mar, a parte da Muralha que provavelmente será o primeiro alvo dos mortos-vivos.

Outra questão importante é o fato de que as casas Umber e Karstark ficaram do lado de Ramsay durante a Batalha dos Bastardos. Devido às mortes de seus representantes, agora quem comanda as casas são duas crianças. Sansa quer puni-los, mas Jon decide poupá-los para recrutar aliados. Assim, Alys Karstark e Ned Umber prometem lealdade a Snow.

A discordância entre Jon e Sansa causa uma discussão entre eles. Sansa recomenda a ele que tome cuidado em certas decisões cruciais. Jon apenas afirma que Cersei é uma ameaça alarmante, mas que o Rei da Noite é sua maior preocupação. E para isso, ele precisa de o máximo de ajuda possível.

Jon Snow vai até a Pedra do Dragão para pedir a ajuda de Daenerys no combate contra os mortos.

–

O encontro de Jon e Daenerys

Esse foi um dos momentos mais aguardados da série: o encontro de Jon Snow e Daenerys Targaryen. Os dois se conhecem na Pedra do Dragão e lá Jon também reencontra Tyrion Lanister. Jon propõe uma parceria entre ele e a mãe dos dragões. Por falar em dragões, não demora muito até o Rei do Norte começar a ter intimidade com os bichanos.

–

Irmandade sem Bandeiras na Muralha

O Cão de Caça está com a Irmandade sem Bandeiras. Eles encontram uma casa onde há dois corpos. Eram o homem e a garota que tinha abrigado ele e Arya anteriormente. Eles morreram devido ao inverno rigoroso. Todos dormem na casa e, posteriormente, Thoros é mostrado já no Norte, onde a Irmandade sem Bandeiras inteira foi capturada pelo Povo Livre na Muralha.

–

Da Cidadela a Winterfell

Sam começa o treinamento para se tornar mestre e quer aprender tudo o mais breve possível, pois teme os Caminhantes Brancos. Enquanto isso, ele precisa cuidar de Jorah Mormont, que está contaminado com Escamagris. O guerrilheiro é curado por Sam e Ebrose fica impressionado com sua conquista. Entretanto, o rapaz é punido por burlar as regras acessando os livros da biblioteca.

Tempo depois, Sam se revolta, furta novamente mais livros e parte da Cidadela – junto à Gilly – com destino a Winterfell. Lá eles encontram Bran e começam a conversar sobre a origem de Jon Snow, que na verdade se chama Aegon Targaryen e é filho legítimo de Rhaegar. Ou seja, Jon é sobrinho de Daenerys. Ao passo em que essa cena acontece, Jon Snow está no quarto de Daenerys tando um momento bem caliente.

–

De Porto Real ao Jardim de Cima

Cersei manda uma carta a Jon Snow exigindo que se curve ou então enfrentará as consequências. Agora que assumiu o Trono de Ferro, ela detém o poder dos Sete Reinos. Cersei recebe Euron Greyjoy em seu reino para convencê-lo a ser o seu aliado. Ele aceita, mas Cersei diz que precisa de uma garantia para poder confiar nele. Euron então sai da cidade prometendo trazer um presente.

Além de Euron, a mais nova rainha chamou os vassalos das outras casas e conseguiu convencer alguns a ficar do lado dela, dizendo que Daenerys é uma ameaça.

Euron volta a Porto Real com Tyene e Ellaria Sand, responsáveis pela morte de Myrcella. Cersei prende as duas e mata Tyene na frente de sua mãe da mesma forma que ela executou Myrcella: um beijo com veneno em seus lábios. A rainha deixa explícito o seu relacionamento com o irmão Jaime e instaura sua dinastia entre os súditos. Jaime leva uma tropa para atacar o Jardim de Cima com o intuito de roubar ouro. O ataque funciona.

Mas não Jaime não contava com um ataque comandado por ninguém menos do que Daenerys. Drogon soltou fogo pelas ventas e, junto com os Dothraki devastou o exercito do irmão Lanister. O próprio Jaime quase morreu, mas foi salvo.

Conflito devastador com os Caminhantes Brancos

Outro embate épico acontece, dessa vez coma tropa de mortos, do lado de lá da muralha. Daenerys dizima vários deles com flechas e fogo, mas um de seus dragões é ferido. O Rei da Noite atingiu Viserion com uma lança de gelo.

Daenerys fica em choque com o acontecimento e Jon Snow pede para que ela recue. Ele continuou no confronto até que seu tio Benjen aparece e toma seu lugar, sacrificado-se para salvar o sobrinho. O Rei da Noite toca em Viserion e toma posse da criatura para usá-lo em sua tropa.

–

Winterfell em transição

Enquanto Jon Snow não volta, Sansa comanda Winterfell. Após encontrar Arya, as duas vão até o pátio do local juntas. Brienne se alegra ao vê-la viva, mas Mindinho fica insatisfeito. Vendo toda a atitude suspeita dele, Arya resolve segui-lo e acaba encontrando uma carta que Sansa havia enviado à mãe. As duas discutem e fazem aquilo que Mindinho realmente queria: causar discórdia na casa Stark.

Mais tarde, os irmãos Stark citam os crimes cometidos por Mindinho em um julgamento que ele achava que era da própria Arya. Ele acaba sendo condenado e executado pela guerreira com a mesma faca que ele deu a Bran.

–

O encontro entre Daenerys e Cersei

Mais do que se encontrar com Daenerys, Cersei conseguiu reunir todos os protagonistas da série, a fim de discutirem como agir em relação aos Caminhantes Brancos. Isso acontece no Fosso dos Dragões, em Porto Real.

Só que Cersei está desestabilizada por conta de um acontecimento importante: Jamie rompeu seus laços com ela. Agora, Euron Greyjoy é o principal aliado da irmã Lanister.

O encontro para discutir alianças contra os mortos vivos é cheio de tensão. Nele, Jon explica como é possível matar um Caminhante Branco – usando um dos monstrengos para sua demonstração. Todos se impressionam ao ver a criatura. Cersei concorda em ser aliada de Daenerys e Jon, mas logo ficamos sabendo que ela já arquitetou um plano para trai-los.

–

A queda da Muralha

A cena final da sétima temporada mostra os Caminhantes Brancos atacando a Muralha. E a fortificação vai abaixo com o fogo do dragão de gelo. Assim, o exército dos mortos vivos começa a caminhar livremente rumo ao sul. Através dos poderes de sua mente, Bran vê tudo isso acontecendo.