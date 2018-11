Repescagem do ‘Dança dos Famosos’ teve retorno de lesionados e reviravolta

Podemos dizer que essa noite (4) foi cheia de emoções na Globo. Após definir quem serão os participantes da etapa final do ‘Dança dos Famosos‘, faltava saber quem seriam os repescados da competição, aqueles que retornariam para a disputa. Como todo bom anfitrião, o apresentador Faustão reuniu todos os eliminados (até o momento) no palco do ‘Domingão do Faustão‘ para avaliar suas performances.

A repescagem também foi a chance para os artistas afastados do quadro por condições médicas pouco favoráveis, ou seja, Anderson Tomazini, Mariana Ferrão e Fiuk. Durante três semanas seguidas, eles foram “saindo” da disputa por terem lesionado durante ensaios. Na época, eles diziam que voltariam com tudo na repescagem e assim o fizeram.

O ritmo escolhido para a noite foi o zouk, então teve muito famoso dançando coladinho com seus respectivos instrutores, tudo para angariar mais pontos no placar final. Dos contundidos já citados, Mariana Ferrão foi a que se deu melhor e mostrou ter um talento nato para a dança. Já seu colega Anderson Tomazini… bem… ele penou um pouco para retomar ao swing de sua última participação (que já não era muito alto), um desempenho próximo ao de seu rival Fiuk.

Após as seis apresentações, coube ao corpo de jurados (Christiane Torloni e Adriane Galisteu estavam aí também) decidir quem seguiria no jogo. Após pegarem os (longuíssimos) votos do júri, do público e do pessoal de casal, a equipe do programa chegou ao resultado final que garantiu o retorno de Mariana Ferrão e Bia Arantes. Sem surpresa alguma, né? Na verdade a surpresa foi com Sérgio Malheiros também sendo promovido, a pedido do Faustão porque… ele quis assim e pronto. Que bela reviravolta.

Os dois se juntarão a Léo Jaime, Danton Mello, Nando Rodrigues, Erika Januza, Pâmela Tomé e Dani Calabresa. E como nada na vida é fácil, a disputa já começa semana que vem, na reta final do ‘Dança dos Famosos’.