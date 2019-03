Repórter diz que foi demitida por ter engordado e Globo se pronuncia

View this post on Instagram

Olá, Queridos! Me desculpem o textão, mas estou aqui pra dividir uma notícia com vocês. A partir de hoje não faço parte mais do quadro de jornalistas da Rede Vanguarda, afiliada da Rede Globo no Vale do Paraíba. Foram 16 anos de trabalho na TV, mas hoje encerro esse ciclo. A opção de desligamento foi da emissora. Como muitos sabem e me acompanham, há 2 anos entrei numa briga com a balança depois de ter engordado muito na gravidez. Foram 14 anos priorizando o trabalho, mas desde a chegada da minha filhinha, ela virou minha prioridade número um de vida, de tempo e de dedicação. Nesses últimos dois anos , por estar acima do peso, fiquei um bom tempo trabalhando nos bastidores, cheguei a emagrecer um pouco, voltar pra reportagem e apresentação do jornal, mas saí do “vídeo” novamente pq nunca de fato voltei ao peso antes da gravidez, que foi o pedido da emissora. Respeito a posição da empresa e agradeço muito a oportunidade que me foi dada ao longo desses anos, obrigada ! Quero agradecer imensamente meus colegas de trabalho, que são extraordinários, sensacionais !! Sem exagero!! Eles sempre me deram uma super força nesse período e eu sempre dizia “Não se preocupem, eu estou bem, no momento mais feliz da minha vida”. Jamais vou esquecer, as gargalhadas, o aprendizado e os projetos juntos. Amo vocês, meu amigos, obrigada! Quero agradecer muito muito o apoio de vocês ao longo da minha trajetória na Rede Vanguarda, muito obrigada !! Fico impressionada com o carinho de tanta gente nas ruas e nas redes sociais. Obrigada mesmo, de coração! Agora com a minha saída, vou me dedicar à empresa de comunicação que sou sócia e à minha gatinha linda e família. A gente se encontra por aqui ! Muito obrigada !! Beijão grande ❤️