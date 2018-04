Afonso é traído por novo personagem em ‘Deus Salve o Rei’

Para dar uma movimentada em ‘Deus Salve o Rei‘, a Globo criou um novo personagem para introduzir na trama medieval. Essa pessoa é Otávio (Alexandre Borges), o rei de Lastrilha, que será cooptado por Afonso (Rômulo Estrela) para que ajude o plano para reconquistar Montemor.

Infelizmente o ex-príncipe não dá uma dentro nessa novela, porque na verdade Otávio está do lado de Rodolfo (Johnny Massaro) e inclusive denuncia a posição de Afonso para o mandante de Montemor. Quais os motivos de Otávio? Bem, aí só lendo o resumão que fizemos de ‘Deus Salve o Rei’:

Segunda-feira, 16 de abril – Catarina manda capturarem Amália (de novo)

Amália (Marina Ruy Barbosa) tenta avisar ao caçador que eles não oferecem perigo algum. Catarina (Bruna Marquezine) fica tensa ao saber que Diana (Fernanda Nobre) a viu beijando Virgílio (Ricardo Pereira), mas finge que não está tão abalada assim.

A nova rainha de Montemor pede novamente para que Amália seja caçada, mas Selena (Marina Moschen) avisa a ruivinha que tem gente atrás dela.

Terça-feira, 17 de abril – Selena salva Afonso

Selena vira praticamente um Neymar Jr. e consegue driblar Catarina, o caçador e os soldados. E como habilidade pouca é bobagem, a bruxinha usa seus poderes para que Afonso e seus companheiros não sejam encontrados.

Virgílio tenta convencer Diana a contar por onde anda Amália.

Quarta-feira, 18 de abril – Diana vai atrás de Amália

Diana coloca Virgílio na parede e diz que pode contar sobre o casinho que ele tem tido com Catarina. Esse papo cai nos ouvidos da rainha, que acha que está sendo traída. Lucrécia (Tatá Werneck) sugere que a quermesse do convento aconteça em Montemor. Diana se prepara para ir ver Amália, mas Catarina é avisada disso.

Quinta-feira, 19 de abril – Mais um rei aparece na novela

Catarina manda Diana ser seguida, e a mulher chega onde Amália se encontra. Agnes informa Selena que alguns homens estão atrás dela, e os mostra. Afonso pede ajuda a Otávio, o rei de Lastrilha.

Sexta-feira, 20 de abril – Otávio se encontra com Rodolfo

Otávio diz “vamos marcar” a respeito do encontro com as lideranças da região da Cália. Virgílio encontra no quarto de Catarina uma carta sobre o desaparecido rei Augusto (Marco Nanini). O plano de Catarina está indo para o buraco.

Otávio chega em Rodolfo e oferece dizer onde está Afonso se o rei de Montemor oferecer um bom acordo comercial.

Sábado, 21 de abril – Afonso foi traído

Otávio aproveita a viagem e conta a Rodolfo que Afonso está louco para derrubá-lo do trono em Montemor. Selena conta para Amália sobre a futura traição que Afonso sofrerá. O irmão de Rodolfo percebe que foi enganado, afinal os guardas de Montemor ganharam o direito de prender Afonso.