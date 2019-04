Por mais que Tiago Leifert tenha ensaiado uma votação dos sonhos da produção nos últimos dias, as coisas não ocorreram como o previsto no BBB19. Carolina, Hariany e Rodrigo disputarão o paredão dessa semana, e uma dessas pessoas abandonará a chance de ganhar o prêmio de um milhão e meio.

O começo da formação teve uma brincadeirinha do apresentador com Rízia, que venceu a prova do anjo. Leifert perguntou o que Rízia contava de novo, e a sister desandou a falar uma justificativa sobre como estimava muito Gabriela, revelando entregar a imunidade a ela. Após o texto bonitinho, o comandante da nave louca explicou que essa semana o anjo levaria a própria imunidade. Foi só uma pegadinha mesmo para tirar o anjo da semana de cima do muro.

A indicação da líder veio com um grande discurso (que Leifert entregou que vinha sendo ensaiado durante todo o dia). Paula explicou seus motivos para indicar Rodrigo, dizendo que ele a colocaria no paredão e que o colega ainda não acordou para o jogo. No meio da justificativa ela se enrolou nos argumentos e explicou que Rodrigo joga sim dentro da casa.

Na tentativa de gerar algum conflito, Leifert perguntou se Rodrigo queria falar alguma coisa, mas nem isso tirou o brother do peso morto. Por fim, Rodrigo teve a chance de indicar alguém devido às regras da semana, e levou Carolina com ele para a berlinda. O terceiro voto veio da casa, que elegeu Hariany como a mais votada.

Após a formação de paredão, Tiago Leifert ainda teve um tempo para mandar um recado bem direto aos participantes do BBB19. Ao lembrar que o reality está na reta final, cada segundo é importante para vencer. “Ainda não tem um vencedor“, motivou o apresentador… será?

A eliminação acontecerá no programa da próxima terça-feira (2).