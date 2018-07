Após foto de briga com namorado, Rihanna dá resposta inesperada na web

Rihanna, Rihanna, Rihanna! A cantora, modelo, empreendedora, atriz e profissional na arte de sair de lugares com taças de vinho deveria incluir mais um título no extenso currículo dela: Rainha da Internet. Ninguém entende melhor a rede de computadores do que ela. Enquanto a maioria das celebridades ficaria emburrada ou até mesmo ameaçaria sair das redes sociais após se “tornar meme”, ela simplesmente brinca ainda mais com isso – e todo mundo da risada junto!

Tudo começou quando, no início desta semana, uma foto dela ~supostamente~ brigando com o namorado, o bilionário Hassan Jameel, ganhou o ambiente digital. No registro, tirado sem permissão por um paparazzi, a intérprete de “A Girl Like Me” aparece visivelmente irritada e discutindo alguma coisa. Não é necessário nem dizer que isso virou ouro nas mãos dos fãs.

Ah, antes de mais nada, essa é a imagem:

Mood: Rihanna yelling at her billionaire boy toy. This is the level #BDE I aspire to reach. pic.twitter.com/9bKs4FCo8c — Mia K. (@miakhalifa) July 12, 2018

“Status: Rihanna gritando com o bilionário brinquedinho dela. Esse é o nível de Big Dick Attitude que eu espero atingir”

E essa é apenas uma das gracinhas:

n acredito q sou a rihanna pic.twitter.com/w0RWlNSYAV — PEDRAO (@Itspedrito) July 12, 2018

Essa é outra:

me lecturing myself to do better pic.twitter.com/rQKPL9PhGV — Geo (@georrangel) July 11, 2018

“Euzinha brigando comigo mesma para ser melhor”

Pois a princesinha de Barbardos não ficou acuada com os comentários, não. A resposta dela foi rápida e também em forma de meme. No Instagram, ela publicou isso:

“Quando você acha que sabe mais sobre futebol”, escreveu a cantora na legenda de uma foto de dois leões ~supostamente~ brigando (detalhe: a leoa é quem grita). Não é simplesmente genial? Além de responder aos rumores da má fase no relacionamento sem responder (já que ela apenas insinua que a discussão era sobre futebol), ela ainda dá risada da situação e muda completamente o foco da conversa. Uma aula de gerenciamento de crise.

Quer saber o que seria maravilhoso e genial também? Isso:

entrando reforço pra seleção brasileira pic.twitter.com/g4tgxF8tsz — cleytu (@cleytu) June 17, 2018

O Brasil estaria salvo. ❤