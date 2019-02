Rihanna diz que vai se importar com Chris Brown “até o dia em que morrer”

Capa da edição de novembro da revista Vanity Fair, Rihanna deu uma entrevista sincerona e um dos principais assuntos foi o relacionamento dela com Chris Brown. Para quem não se lembra, após uma briga em 2009, o rapper agrediu fisicamente a cantora. Na época, eles estavam juntos há um ano. Três anos depois, em 2012, os dois reataram o namoro e ninguém entendeu, mas Riri abriu o jogo e explicou que, apesar do que havia acontecido, achava que podia mudá-lo. Porém, ela explica: “Não o odeio. Vou importar-me com ele até morrer. Não somos amigos, mas também não somos inimigos. Só não temos uma relação.

Depois de tudo, ela ainda finaliza: “Está no passado, mas eu não quero dizer ‘superei isto’ pois é uma coisa muito séria que ainda é relevante, ainda é uma realidade. Muitas mulheres, garotas, ainda estão passando por isto. Muitos garotos também. Não é o tipo de assunto que você varre para debaixo do tapete, então eu não posso apenas rejeitá-lo como se não fosse nada ou, simplesmente, não levar a sério. Mas, para mim, e para qualquer outra pessoa que tenha sido vítima de abuso doméstico, é algo que ninguém quer sequer se lembrar”.