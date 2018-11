Rihanna e Donald Glover aparecem juntos em trailer de filme misterioso

Na noite de sábado (24), foi exibido em primeira mão o trailer de “Guava Island” no festival de cinema PHAROS, na Nova Zelândia. O filme se passa em Cuba e conta com Rihanna e Donald Glover nos papéis principais.

Tempos atrás, eles estavam misteriosos nas redes sociais. Por conta de uma foto que circulava pelo Twitter, com os dois em uma situação – digamos – peculiar, corria a notícia de que um projeto secreto estava sendo gravado.

A produção é dirigida por Hiro Murai, cineasta que já trabalhou com Glover anteriormente em produções como “This Is America” – videoclipe do alter ego Childish Gambino – e em episódios da série Atlanta, que também é de criação de Glover. Letitia Wright e Nonos Anozie também integram o elenco. O filme tem estreia prevista para 2019, ainda sem sinopse oficial nem data definida.

Assista a um trecho do trailer: