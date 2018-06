Rihanna ficou constrangida com as fotos dela “roubando” taças de vinho

Atire a primeira pedra quem nunca fez isso! Imagine a cena: você vai a um restaurante, come, conversa com suas amigas como se fosse um episódio de “Sex and the City”, bebe um pouco a mais (entre 2 e 12 taças de vinho) e, bem, após pagar a conta, quando dá por si, está bem linda em casa assistindo Netflix e com o copo do estabelecimento na mão. Um situação muito comum, vai?!

Pois Rihanna, claramente uma pessoa do povo (lembra quando ela comeu enroladinho de salsicha no Rio de Janeiro?) também já passou por essa situação, as únicas diferenças são que ninguém vai virar para ela antes dela entrar no Uber e dizer “por favor, senhorita Riri, devolva a taça de vinho, por favor” e, ah, os paparazzis, sempre prontos para registrar todas as vezes que isso aconteceu – e foram muitas. Um fã, inclusive, criou uma thread no Twitter para documentar esse curioso hábito:

I need to start a thread of photos of Rihanna leaving restaurants with the wine glass pic.twitter.com/ZPSQKrOof1 — josh edwards (@joshuedwrds) July 27, 2016

Promovendo o filme “Oito Mulheres e um Segredo”, Riri foi uma das convidadas do último fim de semana no popular programa britânico “The Graham Norton Show”.

O apresentador, uma espécie de Faustão de lá, claaaaaaaro, resolveu confrontar a princesinha de Barbados com sobre os “crimes” cometidos por ela.

Primeiramente, ele disse para Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter e Sarah Paulson ficarem de olho e tomar cuidado perto da Riri porque, nossa, ela é uma “criminosa”. Todo mundo ficou bem constrangido no início, mas depois, em tom de brinks, ele começou a mostrar as VÁRIAS fotos da cantora saindo dos lugares com taças, a piada (que poderia ter dado muito errado) funcionou e a galera caiu na gargalhada.

Dá uma olhada!

Inicialmente, um pouco contrariada também, logo, Rihanna caiu na brincadeira e, como qualquer outra pessoa “pega no flagra”, demonstrou preocupação com o que a mãe dela, Monica Fenty, ia pensar: “Minha mãe vai ver isso. Desculpa, mãe”, brincou.

Infelizmente, ela não explicou por que sai dos restaurantes com a taça cheia, mas, enfim, ela é a empresária, cantora, modelo, atriz, estilista e dona do poder de decidir o que é feio ou bonito Rihanna. Se ela quiser, pode sair até com a mesa nas costas. Na real, as pessoas vão achar que é a nova loucurinha fashion dela. Rainha.