Órfãos de “Glee“e de “How I Met Your Mother“: há uma nova série no ar, nos Estados Unidos, que você vai querer maratonar. Estrelada por Josh Radnor, o Ted Mosby de “HIMYM”, “Rise” conta a historia de um professor que sonha em melhorar a vida de seus alunos, e um grupo de estudantes que querem ter coragem para mudar suas vidas ou serem aceitos pela família e sociedade. Lembrou de “Glee”? A gente entende, mas “Rise” vai além.

Lou Mazzuchelli, o tal professor interpretado por Josh Radnor, vai atrás da chance de se tornar diretor do Clube de Teatro da escola onde trabalha por 17 anos. Ele ama teatro e se vê em um momento em que precisa de algo que o faça se sentir mais próximo dos estudantes.

Mas ao assumir esse novo papel no colégio, ele revoluciona: para começar, escolhe uma peça controversa para os alunos interpretarem. “O Despertar Da Primavera”, fala sobre aborto e sexo na adolescência, suicídio, abuso e homossexualidade, assuntos considerados tabu na cidade de Stanton, na Pensilvânia, onde vivem.

Os alunos se apaixonam pela peça e pela proposta do professor, mas pais e amigos ficam contrariados com tanto empenho relacionado a uma peça tão controversa.

Embora a temática de “Glee” e “Rise” sejam similares, o novo seriado lida com os dramas dos alunos de uma maneira muito menos lúdica e mais real. Em “Rise” não tem gente subindo na mesa e cantando do nada: a trama é narrada de uma forma mais séria e se aprofunda nos problemas da adolescência e no crescimento da escola e dos alunos por meio do teatro.

A série é baseada em fatos reais: o curso especial de teatro de Lou Volpe (que no seriado virou Mazzuchelli) foi o primeiro a montar espetáculos “nível Broadway” em um colégio. Volpe lecionou por 45 anos na Harry S Truman High School, e conseguiu transformar, assim como na ficção, toda uma cidade e alunos a partir de suas apresentações.

Só de ver o trailer já dá vontade de maratonar!

No elenco, além de Josh Radnor, estão Auli’i Cravalho (dubladora de Moana) e Shannon Purser (a Barb de “Stranger Things“). Ainda não há previsão para quando a série irá chegar no Brasil.