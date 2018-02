Prima de Gossip Girl, Riverdale finalmente estreia na Netflix

Queridinha nos Estados Unidos e, principalmente, nas redes sociais, a série “Riverdale”, feita em parceria entre a emissora norte-americana CW e a Netflix, finalmente estreou a primeira temporada nesta terça-feira (13) no catálogo do serviço de streaming brasileiro.

No Twitter, a empresa anunciou a novidade, cobrada há muito tempo pelos fãs:

Bem-vindos a Riverdale, uma cidade em que tudo é perfeito, mas nada é o que parece. pic.twitter.com/bbXmRQP4Wl — Netflix (@NetflixBrasil) February 13, 2018

Voltada ao público teen, “Riverdale” é versão ~obscura~ e televisiva dos quadrinhos da Archie Comics, lendária editora norte-americana. Conta a história dos adolescentes Archie (KJ Apa), Betty (Lily Reihart), Veronica (a ótima Camila Mendes), Jughead (Cole Sprouse, sim de “Gêmeos em Ação”) e Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) que têm as vidas completamente transformadas após o sumiço de um dos amigos comover a cidade onde vivem.

Assista ao trailer:

Se você curtiu “Gossip Girl”, “Pretty Little Liars”, “The Vampire Diaries” e até mesmo “13 Reasons Why”, certamente, vai se interessar pelas histórias desses jovens que, no meio de tanta confusão, ainda precisam lidar com uma coisinha tão assustadora quanto: amadurecer.

Bem feitinha, com bom ritmo, o seriado busca reinterpretar os clichês do gênero – e em boa parte dos momentos consegue! – e está repleto de referências pop, “Riverdale” é certeza de bom entretenimento e é tão viciante que dá para maratonar em pouco tempo. A gente recomenda!

Nos Estados Unidos a série já está na segunda temporada e é transmitida simultaneamente no Brasil pelo canal pago Warner Channel.