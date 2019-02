O BBB funciona como uma grande novelinha que o público acompanha e torce sem saber como vai acabar. Diariamente, acompanhamos o desenrolar das histórias, os conflitos entre os participantes e, claro, os barracos e discussões. Se você perde um capítulo da novela, provavelmente ficou sem entender algum entrecho da trama, mas e se eu falar que a própria emissora “esqueceu” de mostrar um pedaço fundamental da história no BBB19?

Tudo começou quando Carolina ganhou o direito de escolher pessoas para visitar o Quarto do Líder. Rízia foi uma das escolhidas, e ela teria visto o momento no qual Tereza (outra convidada para os luxos do quarto) exclamou “o jogo virou!“. Inconformada com a frase da companheira de confinamento, Rízia foi até seus colegas do Grupo da Gaiola e contou o que viu.

Essa atitude foi classificada como “leva e traz” pela líder Carolina e por seus companheiros que não combinam votos, mas votaram todos em Rízia. Só tem um pequeno problema: essa cena, que foi o estopim de todo o desentendimento, não foi exibida pela Globo até agora.

Desde o último sábado, o pessoal nas redes sociais tem pedido para o programa mostrar isso. Foram exibidas apenas cenas com o pessoal do Grupo VillaMix acusando Rízia de ter levado uma informação ao grupo dela, nada de mostrar esse momento para o público. Essa falha da Globo ficou ainda mais grave quando esse “leva e traz” foi usado como motivo para os votos em Rízia nesse último domingo (03).

O pior é que mesmo na internet, que registra boa parte dos momentos do programa, ninguém tem uma mísera cena sequer de Rízia contando para seus amigos sobre a fala de Tereza. Só se sabe que isso é real porque conseguiram resgatar uma outra cena na qual a sister explica que realmente contou isso para seus amigos.

Rizia acabou de falar que comentou e alto a história da Tereza o leva e traz hahahahhaha para os desavisados … toma a confissão pra quem disse q era mentira. #BBB19 pic.twitter.com/KpICOK67XR — 𝕯𝖗𝖎𝖈𝖆 🇧🇷 🐦 (@Camarote_BBB) February 3, 2019

Em outras temporadas do reality, a Globo sempre se esforçou para mostrar todos os lados de impasses. No BBB18, por exemplo, teve a discussão entre Jaqueline e Mahmoud porque a sister dizia não ter prometido o anjo para o colega. Logo após a briga, a Globo resgatou a cena na qual Jaqueline havia sim feito a promessa, num esforço para mostrar os fatos por trás de duas opiniões conflitantes.

Ainda há tempo para a Globo exibir esse “leva e traz” de Rízia, pode aparecer tanto no programa de hoje (04) quanto no de amanhã (05), mas não muda o fato de que, quem acompanha o programa apenas pela Globo ficou perdido com a justificativa por trás do voto em Rízia.