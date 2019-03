Ocorreu na tarde desta sexta-feira (15) a Prova do Anjo no BBB19, valendo o desejado colar da imunidade e o direito a colocar algum colega de confinamento em um castigo degradante por uns dois ou três dias. Além disso, por causa do patrocinador da prova, os brothers tiveram uma experiência que não tinham há tempos: comer num fast-food.

A prova foi bem simples, e cada um dos brothers estava vestido de funcionário da tal rede de fast-food controlando um bonequinho em um tabuleiro. A cada rodada, alguns deles eram eliminados e os demais seguiam até o final do trajeto. Quem conquistou o a prova (e o colar da imunidade) foi Rízia, superando Hariany que vinha bem durante todo o jogo.

Além de levar o colar, Rízia precisou escolher qual brother ela colocaria no castigo do monstro. A sister pegou Danrley para a tarefa que envolve carregar a vovó do Lobo Mau para todos os cantos numa fantasia própria e bem desconfortável.

Após o término do desafio, todo mundo foi agraciado com hambúrgueres da rede de fast-food, comendo num espaço que lembra as próprias lanchonetes da marca. Uma experiência única num reality desses.