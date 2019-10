Robert Forster, ator de Breaking Bad, morre aos 78 anos

O ator americano Robert Forster morreu, aos 78 anos, na última sexta-feira (11), em Los Angeles, vítima de um câncer no cérebro. Segundo informações da CNN, ele estava acompanhado da família na hora da morte.

Além dos papéis no revival de Twin Peaks, Magnum, Heroes, o ator participou de da série bem sucedida “Breaking Bad”. Inclusive, seu último trabalho foi, justamente, no elenco da continuação da série em filme, “ El Camino: a Breaking Bad film “, que entrou na Netflix na última sexta-feira (11), mesmo dia em que faleceu.

Nascido em Rochester, no estado de Nova York, o ator estreou no cinema em 1967, no filme “Reflections in a Golden Eye”. Em 1998, recebeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante, pelo filme “Jackie Brown” (1997), de Quentin Tarantino.