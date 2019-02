Roberto Carlos libera 61 álbuns completos no Spotify

Com mais de 50 anos de carreira e uma longa lista de sucessos, Roberto Carlos liberou, na tarde desta terça-feira (7), 61 de seus álbuns para serem ouvidos no serviço de streaming do Spotify. De acordo com a assessoria da marca, as obras serão disponibilizadas em 32 países, durante o período de três meses.

O conteúdo já pode ser acessado e está organizado em categorias, como tema e década, por exemplo. Além disso, é possível ouvir uma playlist de 24 horas do cantor, contando com suas mais marcantes canções desde a Jovem Guarda até hoje.

Vale lembrar que Roberto Carlos ainda será o grande homenageado da próxima edição do Billboard Latin Music Awards, que acontecerá no próximo dia 30 de abril. Ele irá até Miami para o evento, onde fará um pocket show e ainda receberá o Billboard Lifetime Achievement Award, prêmio que coroa a relevância de sua carreira musical.