Rock in Rio 2017: como e onde assistir aos shows pela TV e online

Se você não conseguiu comprar ingressos para o Rock in Rio – ou se não quis mesmo ir ao festival – ainda assim pode assistir aos shows todos! Maroon 5 e Justin Timberlake são as grandes estrelas do primeiro fim de semana, e aqui a gente explica como assistir aos shows do Rock in Rio sem sair do sofá.

Pela TV aberta

A Rede Globo promete transmitir shows do Palco Mundo, o palco principal do festival, ao vivo. A transmissão começa na sexta-feira (15), logo após o programa “Conversa com Bial”. No sábado (16), é após o programa “Zero1”, e no domingo (17), após o “Domingo Maior”. Além dos shows que encerram a noite, a emissora vai mostrar os melhores momentos dos shows que aconteceram ao longo do dia. A apresentação fica por conta de MariMoon.

Pela TV a Cabo

O canal Multishow é quem vai transmitir mais shows do Rock in Rio. A transmissão deles começa às 14h30 na sexta-feira (16) e às 15h nos demais dias de festival.

Eles prometem transmitir os shows do Palco Sunset, que vai ter artistas como Céu, Emicida, Jhonny Hooker, Liniker e os Caramelows, Karol Conka, Sepultura e Alice Cooper, além de, é claro, os principais shows de cada dia, que acontecem no Palco Mundo. Por lá vão passar Maroon 5, Justin Timberlake, Aerosmith, The Who, Guns n’ Roses e Red Hot Chilli Peppers , entre muitos outros.

Online – pela Internet

A transmissão também rola pela internet, para quem não tem ou não curte assistir pela TV. O Multishow vai transmitir pelo Multishow Play e também pelo site, todos os dias, a partir das 15h (exceto no dia 16, a partir das 14h30).

O portal de notícias G1 também vai exibir os shows do Palco Mundo pelo site, utilizando inclusive câmeras 360º.