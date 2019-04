Tiago Leifert iniciou o BBB19 dessa terça-feira (02) dizendo que o reality estava em ritmo acelerado, apenas com disputas entre os melhores jogadores da temporada. Será? A edição desse ano tem tudo para ser a mais fraca de todos os tempos, mas continuamos acompanhando aos paredões e eliminações, não é mesmo?

O programa, como sempre, exibiu diversos VTs divertidos que tentaram trazer alguma graça ao confinamento sem graça, mas chamou a atenção as quebras de protocolo de Tiago Leifert. O apresentador em diversas vezes “rompeu” com a imparcialidade para os brothers e fez perguntas mais pessoais.

Perguntou, por exemplo, como a Gaiola lidou com a eliminação de pessoas próximas, dizendo que “estava tudo bem até a metade da temporada”. Deu também dicas sobre como o reality está sendo visto do lado de fora, explicando que não existem vilões nessa edição.

Para o discurso de eliminação, o Leifert começou a falar sobre… boxe. Mas logo fez uma relação ao BBB19, dizendo que os confinados optaram por jogar de uma forma diferente, na base do amor. O apresentador contou que muitos correram do jogo, não queriam falar sobre voto nem nada. “É um jeito de mostrar afeto ou de se esconder do jogo?“, alfinetou. Após dar uma mini-bronca e falar que o vencedor do BBB19 precisa cometer uma falta, não ter medo de jogar, o apresentador anunciou a eliminação de Rodrigo com 69,71%.

Sem muito tempo para conversar após a eliminação (Rodrigo enrolou muito), Tiago Leifert consolou o eliminado o classificando como o mais culto que já colocou os pés no BBB19. Agora o brother passará pela tradicional maratona de entrevistas.