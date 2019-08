Rodrigo é o vencedor da final do ‘MasterChef Brasil’ 2019

Rodrigo é o grande vencedor do MasterChef Brasil 2019! Aconteceu na noite de hoje (25) a final do ‘MasterChef Brasil‘ 2019, o principal reality show culinário da televisão brasileira que retornou em sua décima edição (somando as temporadas extras), e conseguiu cativar o público mesmo com uma mudança no dia de exibição. Após uma disputa acirrada na cozinha cenográfica da Band, Rodrigo derrotou Lorena conseguiu a vitória na atual temporada de amadores.

Assim como nas outras finais da competição, Ana Paula Padrão recebeu público e convidados em um grande tapete vermelho cheio de pompa. Os chefs Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Paola Carosella também compareceram ao evento com roupa de gala, combinando com a importância da noite. Tudo para revelar ao vivo para o público de casa quem seria o vencedor da temporada.

Hoje é dia de final de #MasterChefBR! Quem será que vai levar o troféu, Lorena ou Rodrigo? Descubra agora na nossa transmissão ao vivo aqui no Twitter oferecida pelo pós @oi_oficial! #UltraGigueSe pic.twitter.com/XHF3EgvZ8T — MasterChef Brasil (@masterchefbr) August 25, 2019

Os finalistas Rodrigo e Lorena tiveram aquele já esperado desafio final: preparar um serviço completo para os jurados, com entrada, prato principal e uma sobremesa. Tudo preparado com perfeição, claro. Paola Carosella até aproveitou a final para dar uma dica a cada um dos participantes: para Lorena, ela pediu coração sem esquecer a técnica, já para Rodrigo veio o oposto, ele não podia esquecer o coração no prato. Dois participantes opostos, mas igualmente habilidosos.

Lorena surpreendeu logo de cara ao fazer uma entrada que parecia uma água-viva recheada de siri, uma ideia que ela teve ao ver uma matéria sobre Ágar-Ágar numa revista. Enquanto isso, Rodrigo optou por uma massa com um caldo de legumes, numa pegada mais oriental. Para o prato principal, eles se mantiveram ao tradicional, sem invenções exuberantes, e o grande desafio veio na sobremesa. Os dois arriscaram sorvete na final, algo que depende de muitos fatores para dar certo.

A decisão final foi revelada por Ana Paula Padrão ao vivo, com platéia e muita comemoração. Contrariando o jeitão mais contido durante toda a temporada, Rodrigo vibrou, sorriu e comemorou muito. “Foi muito apertado”, revelou a apresentadora, insinuando que as notas de Lorena foram muito próximas das de seu rival.

Depois de uma final disputadíssima e cheia de emoção transmitida aqui no Twitter com oferecimento do pós da @oi_oficial, o vencedor dessa temporada de #MasterChefBR é o Rodrigo! Parabéns, Rodrigo! Você é o melhor cozinheiro amador do Brasil! pic.twitter.com/wGQUYoh58F — MasterChef Brasil (@masterchefbr) August 26, 2019

O reality da Band deu como prêmio máximo o título de MasterChef, como no ano anterior, R$ 200 mil em dinheiro, uma bolsa de estudos na escola de culinária Le Cordon Bleu, em Paris; um carro, uma viagem para a Itália e uma “mesada” de R$ 1 mil para gastar no supermercado patrocinador. Isso sem falar no dinheiro acumulado durante a temporada, graças às vitórias nas provas individuais e em grupo. Bom, né?

Vai dar uma saudadezinha do ‘MasterChef’, mas temos a certeza de que ele volta logo: a Band já anunciou uma temporada chamada ‘MasterChef: A Revanche’, com ex-participantes retornando à cozinha. Já queremos isso pra ontem!