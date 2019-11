Rodrigo Santoro revela a atriz que o fez tremer

Rodrigo Santoro já namorou mulheres belíssimas e trabalhou com algumas das atrizes mais admiradas do cinema, Nicole Kidman entre elas. Mas nenhuma delas o fez tão nervoso quanto Sharon Stone. O ator fez essa confissão à Giovanna Ewbank, que o recebeu no seu canal do YouTube. “Tive um encontro com ela no tapete vermelho em Cannes e cresci vendo os filmes dela”, ele contou. “O salto dela quebrou e ela se apoiou no meu ombro. Quando olhei para trás e vi quem era… tremi”, confessou.

A atriz Sharon Stone no tapete vermelho do Festival de Cannes, em 2008 A atriz Sharon Stone no tapete vermelho do Festival de Cannes, em 2008

No bate-papo informal, o ator também falou de sua carreira, que começou acidentalmente quando estudava jornalismo, no Rio de Janeiro, e acompanhou um amigo para um teste na TV Globo. Acabou entrando na oficina de atores e como dizem, o resto é história. Rodrigo falou da carreira internacional e seu último trabalho, a animação Klaus, da Netflix. Falou também da família e da filha, Nina, que tem dois anos. “Estou aprendendo muito mais com a minha filha do que ensinando”, disse ele. “Quero conhecer quem ela é em vez de dizer a ela o que fazer”, disse.

Giovanna Ewbank conversou com Rodrigo Santoro no seu canal do YouTube Giovanna Ewbank conversou com Rodrigo Santoro no seu canal do YouTube