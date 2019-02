Com um total de zero casais na casa do BBB19, o público sedento por relações amorosas precisa se contentar com o festival de selinhos que acontecem nas festas. Em meio a muita música e clima legal, os brothers começam a trocar selinhos múltiplos, mas na festa realizada nessa madrugada um deles não foi visto com bons olhos pelas pessoas de fora da casa.

Enquanto Gabriela estava soltinha enquanto dava selinhos em Elana e Alan, Rodrigo se aproximou de Rízia para beijá-la. A sister se incomodou com a aproximação e colocou a mão à frente da boca, e o brother insistiu dizendo “não põe a mão não”. Rodrigo ainda questionou “o galego pode e eu não posso?”, se referindo a um selinho que ela deu em Alan. Diante da negativa de Rízia, cada um foi para um canto e a festa continuou sem maiores problemas ou climões. Será mesmo?

Acontece que Rízia ficou bem incomodada com a situação, e chegou a desabafar no quarto com Paula e Hariany. Segundo a jornalista, Rodrigo foi se aproximando para um selinho, mas ele estava pronto para usar a língua. Hariany perguntou se Rízia havia achado aquilo uma palhaçada, e a sister concordou. Paula, por outro lado, limitou-se a perguntar se Rodrigo não era gay.

Nas redes sociais muitas pessoas ficaram incomodadas. Por mais que alguns aleguem que tenha sido uma brincadeira de Rodrigo, algo que aparentemente acontece com frequência em festas, Rízia se sentiu bem desconfortável e a opinião dela é a que importa nesse caso. Inclusive alguns usuários do Twitter aproveitaram para relembrar que “não é não“, uma frase sempre muito válida, ainda mais em véspera de Carnaval.

"Tira a mão não, tira a mão não. Galego pode e eu não posso" O cara tenta beijar a menina a força, fala umas coisas sem noção e ainda acha q está no direito de deixar ela super desconfortável dizendo q "galego" pode e ele não? MACHISTA ESCROTO!!#BBB19pic.twitter.com/gvKELDhUBe — API$ COMENTA 💫 (@fabricioapis) February 28, 2019

é lamentável essa atitude do rodrigo! não passem pano, não vale a pena pois contra fatos não há argumentos ! rizia se sentiu totalmente desconfortável, foi nítido! RIZIA MERECE RESPEITO — tha 🎣 (@ifav1989) February 28, 2019

Bem feliz em ver que a torcida da gaiola (em sua esmagadora maioria) não tá passando pano pro Rodrigo.

Eu torcia pra ele, mas agora tá cancelado. Rizia merece respeito — Pauli (@Paulicds) February 28, 2019