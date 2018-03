Os brothers que são eliminados do ‘BBB‘ sempre revelam ao público coisas que não temos como saber, por exemplo a temperatura quase glacial dos quartos. Todo mundo comenta que os quartos são muito frios, e por isso há a necessidade de ter muito edredom para todo mundo no reality, certo? Bem, não só pra isso.

Nessa última madrugada após o Jogo da Discórdia cancelado vimos o outro uso dessa roupa de cama, que é dar uma privacidade um pouco maior para os casais. Como as câmeras do ‘BBB’ ainda não estão equipadas com sensor de calor, o edredom é a única proteção para que o público não veja “certas coisas”.

Essa noite, por exemplo, Paula e Breno aproveitaram bastante tempo juntos embaixo do edredom, trocando beijos e carícias. A mesma situação pôde ser vista na cama em que Kaysar e Patrícia passaram a noite. Rolou uma movimentação ofegante suspeita, e logo depois desse grande momento de carinho eles dormiram de conchinha.

Pelo visto o pessoal não ficou tão abalado assim com a bronca que Tiago Leifert deu na noite de ontem. Ou então quiseram aliviar a tensão mesmo.