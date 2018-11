Rolou nudez no ‘Amor & Sexo’ e as opiniões estão inflamadas na internet

Se é quebra de tabu que você quer, é quebra de tabu que você terá. Na última terça-fera (13), o programa “Amor & Sexo”, apresentado por Fernanda Lima, trouxe o tema nudez para a discussão. Talvez o que os telespectadores não esperavam é que o assunto fosse ser debatido com tanta ~realidade~.

José Loreto e Eduardo Sterblitch roubaram a cena ao aparecem nus em rede nacional. José brincou até mesmo de fazer uma selfie diferentona e ousada para os convidados, enquanto que Eduardo cantou a música “Pelados em Santos”, dos Mamonas Assassinas.

No Twitter, os internautas decidiram mandar a real sobre o assunto e foram objetivos sobre as críticas que o programa tem recebido. Além de, claro, também criarem memes – porque se tem algo que o brasileiro sabe fazer bem é rir de todas as situações.

reclamam do programa amor&sexo que é exibido depois da 00h pq o tema é nudes, mas quando aparece alguém pelado na novela das 18h é sussa, filme da sessão da tarde é tranquilo… — Fernando (@nando1up) November 14, 2018

Maravilha!

Apesar dos pesares o #AmorESexo tem ajudado a por na mídia nacional assuntos de extrema importância num momento como esse. — Eddie (@eddieobscure1) November 14, 2018

Amor e Sexo tá bem longe de ser um programa de conteúdo pornográfico. Vc não assiste ou tem um sério problema de interpretação. Ele promove reflexões e debates acerca do tema-título ilustrando tudo c casos reais, pessoais reais. É um entretenimento-informativo da melhor qualidade — Luiz Filhozzi (@filhotti) November 14, 2018

A galera chocada com as coisas que passam no Amor e Sexo

O programa passa tarde da noite

E é sobre sexo

Vcs queriam que tivesse o que???

Que doideira cara…

Se sexo é um tabu pra vc, não assiste um PROGRAMA DE SEXO! — Beyoncé Seropedicense (@CarolBlack22) November 14, 2018

O programa chama "amor e sexo", passa em horário q criança tem q estar dormindo e mistura brincadeiras com papo sério sobre sexualidade. Sinceramente, quem se ofende com esse programa ou é burro ou é hipócrita, as vezes os dois. — apenas um rapaz latino-americano (@Vinisbjm) November 14, 2018

Hoje eu to só o José Loreto pic.twitter.com/5C1STipFO1 — Hare (@alionheartt) November 14, 2018