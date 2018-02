Um dos presentes que a produção do ‘Big Brother Brasil‘ dá aos vencedores da prova do anjo é um almoço especial com direito a convidar alguém para comer. Mas a refeição que deveria de paz e harmoria teve seu momento de climão.

Nessa semana Jaqueline e Gleici dividem o posto de anjo, então as duas foram almoçar e chamaram Paula como convidada especial. Durante a comida, Jaqueline contou que havia convidado Paula para o almoço em vez de sua amiga Jéssica porque pretende dar a imunidade para ela.

O problema foi que Gleici, que também precisa decidir para quem vai a imunidade, não estava sabendo que o colar iria para Jéssica. “A gente ainda não tinha entrado num acordo. A gente ia conversar hoje à tarde, mas você já decidiu. Não era para ter decidido, era pra ter conversado”, reclamou a acriana.

Especialista em jogar água em incêndios na casa, Paula colocou panos quentes na situação e o almoço seguiu tranquilamente, como se nenhum desentendimento tivesse acontecido.