Rouge vai lançar documentário no YouTube sobre a volta do grupo

Desde que Rouge anunciou o seu retorno, os fãs não param de comemorar! Além dos shows que estão fazendo para celebrar os 15 anos da girl band, Aline Wirley, Fantine Tho, Karin Hils, Lissah Martins e Luciana Andrade divulgaram mais uma novidade: um documentário sobre a volta do grupo.

O vídeo será lançado na próxima semana no canal oficial do Rouge no YouTube. Ele mostrará o processo de retomada da banda e tudo o que tem rolado nos bastidores. Olha só o teaser da produção:

~Não deu para resistir~ à nostalgia que as Spice Girls brasileiras estão causando! Os ingressos para o show do dia 25 de novembro, que vai acontecer na Expo Barra Funda, em São Paulo, acabaram em cerca de três horas.

Então, uma apresentação extra foi marcada para 2 de dezembro, no mesmo local. Em menos de um dia, as entradas também esgotaram.