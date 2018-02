Rouge aparece pela 1ª vez no Faustão e simplesmente arrasa

Após 15 anos de uma carreira repleta de sucessos, a banda Rouge , formada no extinto programa “Popstars” do SBT e que, recentemente, anunciou uma esperada volta, foi convidada a aparecer pela PRIMEIRA VEZ no Domingão Do Faustão“.

Neste domingo (04), elas foram as estrelas do quadro “Ding Dong”, aquele no qual os famosos precisam descobrir que música está tocando só pelo som da campainha. Deborah Evelyn e Olivia Torres, as participantes do dia, adivinharam e as garotas entraram para performar “Asereje”, um dos maiores hits brasileiros dos anos 2000.

Ah, Aline Wirley, Fantine Thó, Karin Hils, Lissah Martins e Luciana Andrade também aproveitaram a visita e cantaram e cantaram “Bailando”, novo single delas.

Confira o vídeo

O grupo foi tão bem recebido que vários fãs foram para o Twitter e comentaram sobre como é maravilhoso todas elas reunidas na TV Globo.

eu tava exatamente assim vendo o rouge no faustão pic.twitter.com/F2KbOfGHs4 — matheus (@whomath) February 4, 2018

Meu deus. Quem sabe faz ao vivo, q hino de performance #RougeNoFaustão pic.twitter.com/qgVLQY349j — Rose-Colored Boy (@lu1ansoa3res) February 4, 2018

A GLOBO NAÃO RESISTIU, HOJE TEMOS AS DONAS DO POP EM SUA PRIMEIRA PARTICIPAÇÃO NO DOMINGÃO DO FAUSTÃO #RougeNoFaustão pic.twitter.com/jNyFcDyOdf — junin (@PortalBabi) February 4, 2018

E também, para melhorar tudo, elas cantaram “Um Anjo Veio me Falar” em acapella para todo mundo, provando que sabem cantar mesmo e nem precisam de acompanhamento para terem um show, elas arrasam de qualquer forma.

E, no fim, rolou até abraço coletivo entre elas e o Faustão, mostrando o quanto as meninas estão felizes pelo retorno do grupo e por se apresentarem juntas.