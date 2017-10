Rouge marca retorno com show nostálgico no Rio de Janeiro

Sim, é real oficial: Rouge está de volta! Depois de anunciar o retorno do grupo em meados de setembro, o quinteto mais famoso dos anos 2000 se apresentou nesta sexta-feira, 13, durante a festa Chá da Alice. E foi um momento de pura nostalgia!

Esse foi o primeiro show com a formação original da girl band em 13 anos! Aline Wirley, Fantine Tho, Karin Hils, Lissah Martins e Luciana Andrade subiram ao palco do Vivo Rio, no Rio de Janeiro, para comemorar os 15 anos do Rouge e levaram os fãs à loucura!

O flashback veio logo na primeira música: elas abriram a noite cantando “Popstar”, primeiro single do álbum de estreia das garotas, que surgiram durante o reality show Popstars, exibido pelo SBT. O setlist contou com outros sucessos, como “Beijo Molhado”, “Não Dá Pra Resistir”, “Eu Só Quero Estar com Você”, “Um Anjo Veio Me Falar” e, claro, “Ragatanga” – o maior hit da história do grupo.

Nos bastidores, as meninas demonstraram que superaram as desavenças do passado e que têm tudo para ficar novamente em sintonia – para a alegria de quem acompanhou a banda desde o início. “Parece que a gente nunca se separou”, disse Fantine. E Lissah emendou: “Parece que a gente acabou de voltar de férias”.

Esse retorno das “Spice Girls brasileiras” – como elas foram chamadas na época em que estouraram em todo o país – era tão aguardado, que a hashtag #charouge ficou nos trending topics do Twitter. E não faltaram comentários de quem teve a girl band como uma das principais trilhas sonoras da adolescência. Dá só uma olhada:

Eu estou sem estrutura com essa volta do meu @OficialRouge 😭👏👏👏❤ quero um cd de remake tb aloo rick bonadio

#Rouge15anos #ChaRouge — 👑Srta.Cabello❤ (@SrtaKelyCabello) October 14, 2017

O Rouge voltou e o amor que o Anjo veio me falar que chegou pra mim não apareceu até agora! #charouge pic.twitter.com/u23pWP4v6F — Vinícius de Jesus (@vih8p) October 14, 2017

Até Rick Bonadio, um dos produtores do programa do SBT, comentou a volta do Rouge na manhã deste sábado, 14:

Estou muito feliz por esse reencontro do @oficialrouge . A química das 5 sempre foi fenomenal. Ótimas recordações. #Rouge #Popstars pic.twitter.com/Gcy6LjAVMT — Rick Bonadio (@rickbonadio) October 14, 2017

O quinteto, por sinal, começou o dia mostrando alguns detalhes da noite emocionante no Rio de Janeiro, com uma postagem no perfil oficial do Rouge no Instagram:

Em breve tem mais: como os ingressos para o primeiro show esgotaram em horas, o quinteto se apresenta novamente no Vivo Rio neste sábado, 14, e já tem outro encontro marcado com os fãs no dia 25 de novembro, em São Paulo.