‘RuPaul’s Drag Race’ leva três troféus na 1ª noite do Emmy

O Emmy Awards, premiação mais importante da televisão norte-americana, tem tantas categorias que a entrega dos troféus é dividida em duas noites. Na primeira celebração, são entregues os prêmios que dão mais foco aos profissionais que estão por trás das câmeras, fazendo os programas funcionarem.

Na noite deste sábado (10), quem brilhou foi o programa RuPaul’s Drag Race. O reality que elege todos os anos a melhor drag queen dos Estados Unidos ganhou três troféus, incluindo Melhor Apresentador de Reality Show, para RuPaul Charles. Além disso, o programa faturou os prêmios de Melhor Edição de Reality Show e Melhor Figurino de Reality Show.

A segunda parte da premiação acontece no próximo domingo (17), com as categorias mais aguardadas, como melhores atrizes e atores, melhores séries e filmes para a TV. Pela primeira vez desde 2011 o elenco de “Game of Thrones” não participará da premiação. Devido ao lançamento tardio da sétima temporada, depois do prazo do Emmy, eles não puderam ser indicados a nenhuma categoria.

Veja todos os ganhadores da primeira parte do Emmy

Melhor Apresentador de Reality Show: RuPaul Charles, RuPaul’s Drag Race (VH1)

Melhor Programa Special Class: 70º Tony Awards (CBS)

Melhor Coreógrafo: EMPATE — Mandy Moore, Dancing With the Stars (ABC); e Travis Wall, So You Think You Can Dance (Fox)

Melhor Reality Show Estruturado: Shark Tank (ABC)

Melhor Reality Show Desestruturado: United Shades of America com W. Kamau Bell (CNN)

Melhor edição para um Reality Show Desestruturado: Life Below Zero (National Geographic)

Melhor Roteiro para um Programa de Não-Ficção: Ava DuVernay e Spencer Averick, 13th (Netflix)

Melhor Mixagem de Som para um Programa de Não Ficção: The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years (Hulu)

Melhor Documentário ou Especial de Não-Ficção: 13th (Netflix)

Melhor Dublagem: Seth MacFarlane, Family Guy (Fox)

Melhor Série de Documentário ou Não-Ficção: Planet Earth II (BBC America)

Melhor Direção Musical: Taking the Stage: African American Music and Stories That Changed America (ABC)

Melhor Conquista Criativa em Mídia Interativa em Programa sem Roteiro: Oscar (ABC)

Melhor Programa Interativo: Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

Melhor Edição para um Programa de Não-Ficção: O.J.: Made in America (ESPN)

Melhor Fotografia para um Programa de Não-Ficção: Planet Earth II (BBC America)

Melhor Direção para um Programa de Não-Ficção: O.J.: Made in America (ESPN)

Melhor Animação em Formato Curto: Adventure Time (Cartoon Network)

Melhor Programa de Animação: Bob’s Burgers (Fox)

Melhor Maquiagem para Série Multicâmeras ou Especial (não-prostético): Saturday Night Live (NBC)

Melhor Direção de Arte para um Programa de Variedades, Evento de Não-Ficção ou Premiação Especial: Hairspray Live! (NBC)

Melhor Edição de Som para um Programa de Não-Ficção: The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years (Hulu)

Melhor Canção Original: 13th, “Letter to the Free,” performed by Common (Netflix)

Melhor Curta de Não Ficção ou Reality: Viceland at the Women’s March (Viceland)

Melhor Série Informativa ou Especial: Leah Remini: Scientology and the Aftermath (A&E)

Melhor Direção Técnica, Câmera e Video para uma Série Limitada, Filme ou Especial: Hairspray Live! (NBC)

Melhor Narrador: Meryl Streep, Five Came Back

Melhor Direção de Arte para uma Série de Variedades, Não-Ficção ou Reality: Saturday Night Live

Melhor Cabelo para uma Série Multicâmeras ou Especial: Hairspray Live!(NBC)

Melhor Fotografia para um Reality Show: Bruce Ready, Born This Way (A&E)

Melhor Edição para um Reality Estruturado: RuPaul’s Drag Race (VH1)

Melhor Figurino para um Programa de Variedade, Não-Ficção ou Reality: Zaldy Goco and Perry Meek, RuPaul’s Drag Race (VH1)

Melhor Seleção de Elenco para um Reality Show: Sasha Alpert and Megan Sleeper, Born This Way (A&E)

Melhor Design de Luz/Direção de Luz para um Especial de Variedades: Show do Intervalo do Super Bowl estrelando Lady Gaga (Fox)

Melhor Direção para um Especial de Variedades: Glenn Weiss, Oscar (ABC)

Melhor Especial de Variedades: Carpool Karaoke Primetime Special 2017 (CBS)

Melhor Roteiro para um Especial de Variedades: Full Frontal With Samantha Bee Presents Not The White House Correspondents’ Dinner (TBS)

Mérito Especial em Gravação de Documentário: LA 92 (National Geographic)