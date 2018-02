Sabrina Sato dribla probleminhas e reina sozinha na Gaviões

Sabrina Sato desfilou como madrinha da bateria da Gaviões da Fiel em São Paulo pelo 15º ano, mas as circunstâncias desta vez eram inéditas. Para começar, ela saiu sozinha à frente dos ritmistas depois que a rainha Tati Minerato foi afastada depois de brigar com a imperatriz da escola, Renata Teruel, que também ficou fora do desfile.

Isso não seria um problema, claro, já que 15 anos não são 15 dias e Sabrina sabe exatamente o que fazer na avenida. Mas uma forte gripe combinada com os sintomas típicos de uma TPM testaram a soberania da modelo. Para completar, o ombreiro que usou era o mais pesado em toda sua experiência como madrinha, segundo ela mesma detalhou.

Logo após o desfile, em entrevista à TV Globo, Sabrina disse que conseguiu driblar tudo isso depois que comeu um chocolate ❤ Gente como a gente! E ela conseguiu arrasar como sempre…