Sabrina Sato faz discurso emocionante sobre a filha Zoe no Teleton

Acontece neste sábado (26) o segundo dia da campanha do Teleton 2019. Promovida e transmitida pelo SBT desde sexta (25), o evento mobiliza vários famosos que marcam presença e ajudam a alavancar a quantia em dinheiro doada pelo público. Uma dessas celebridades é Sabrina Sato, que foi ao programa e falou um pouco sobre sua vida após ter Zoe em um discurso emocionante.

Após ser chamada para o palco do programa e ovacionada pelo auditório, Sabrina discorreu acerca das transformações em sua vida após ter passado pela maternidade e relacionou a fala com a AACD, a instituição que é o foco de doações do evento. Ao se expressar, a apresentadora se emocionou e encheu o coração dos espectadores de carinho.

“É muito diferente voltar aqui ao Teleton depois de ser mãe, porque o nosso modo de olhar o mundo realmente muda. Eu sei que não posso mais viver só. Não é só a minha vida. Eu também vivo a vida pela minha filha. E é por ela que eu falo agora. Porque eu sei que ela vai querer viver num mundo onde todas as crianças, com ou sem deficiências, possam brincar juntas e felizes. E é esse mundo que o Teleton nos mostra que é possível”, disse.

Assista ao momento:

@SabrinaSato , assim nosso coração não aguentaaa! 😭😭😭 A pequena Zoe e toda as crianças da @AACD , com certeza, estão muito felizes com o carinho dessa mãezona! Tem como não amar (e chorar junto)? 💖💖🙌 #PrecisoDeVc #Teleton2019 pic.twitter.com/lmYCZGDHWR — SBT (@SBTonline) October 26, 2019

Logo após o discurso, a internet ficou muito sentida e emocionada com as palavras de Sabrina. Veja algumas reações no Twitter:

.@SabrinaSato, lindíssima e muito carismática, participa pela primeira vez do #Teleton depois de ser mãe! Como ela mesma disse, a visão muda quanto às crianças da @AACD.#Teleton2019 pic.twitter.com/6qscFfkr6d — Ramon Odriguez (@ramonodriguez) October 26, 2019

Sabrina Sato arrasou no discurso #Teleton — Fagner Oriana® 👑🦁 (@faggner) October 26, 2019