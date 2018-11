Sabrina Sato revela que descobriu a gravidez de forma surpreendente

Enquanto algumas gravidinhas suspeitaram, desde o primeiro indício, de que um bebê estava a caminho, Sabrina Sato revelou, em entrevista à youtuber Mariana Kupfer, do canal AMAR, que quem descobriu que a pequena Zoe chegaria ao mundo, ainda este ano, foi um grupo de amigos.

“As pessoas descobriram por mim. Eu não sou uma mulher que tem um sexto sentido, uma pessoa super sensível. Eu sou um ogro. E aí chegou a um ponto de amigos meus, fotógrafos, falarem assim: ‘você está sem cintura. Tem alguma coisa acontecendo com você. Está diferente. Está com cara de mãe”, explicou.

Com bom humor, Sabrina explicou que, no dia seguinte após o fotógrafo dizer que ela estava diferente, novas fotos seriam feitas com ele, mas se sentia inchada. Por isso, perguntou ao profissional se ele poderia ir até a farmácia comprar um diurético e, sem pretensão alguma, pediu também para que trouxesse um teste de gravidez.

“Ele comprou, eu fiz xixi e nem olhei direito. Fiz correndo e fui tomar banho. Quando eu estou escovando os dentes depois do banho, bati o olho e estava escrito ‘grávida’. Eu levei um susto”, contou.

Em seguida, Sabrina fez o mais indicado para todas as mulheres que suspeitam de uma possível gestação: entrou em contato com a ginecologista dela, que a aconselhou ir até o consultório, afinal, não existe falso positivo!

Para ninguém desconfiar da novidade, a apresentadora fez o primeiro ultrassom quando precisou ir ao hospital acompanhar um problema no joelho. Junto com a felicidade de ver a filhinha pela primeira vez, Sabrina também descobriu o problema que classificou sua gravidez como de risco: o descolamento de placenta.

No início, ela foi orientada a ficar de repouso como uma forma de prevenção, mas a situação, na verdade, agravou. “Fiquei a primeira semana em casa de repouso e piorou. Tive uma hemorragia. Fui correndo para o hospital, chorando. Falei assim: ‘não tem mais bebê, perdi'”.

Com a consulta, Sabrina descobriu que o nível de descolamento da placenta estava altíssimo. Isso fez com que ela recebesse o conselho do diretor do seu programa, na Rede Record, que se ela quisesse mesmo esse bebê, precisaria lutar por ele. Em uma conversa com os médicos, ela e os profissionais decidiram pela sua internação para que Zoe chegasse ao mundo com saúde.

Após o susto e com o desenvolvimento perfeito da gestação, a apresentadora contou que, atualmente, sua atenção está direcionada ao parto – já que a baixinha pode chegar a qualquer momento.

Ela explicou que tem feito exercícios, acompanhada de fisioterapeutas e médicos, para que a sua filha possa nascer por meio de um parto humanizado. Mas lembrou a si e às mamães que, mais do que o jeito que ocorrerá o nascimento, o importante é que Zoe nasça com saúde e bem – o que pode acontecer em uma cesárea também, caso seja necessário.

Confira o vídeo completo da futura mamãe: