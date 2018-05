Saiba como assistir ao Miss Brasil 2018 ao vivo na TV e online

O principal concurso de beleza do país, o Miss Brasil 2018, acontece no sábado (26) no Rio de Janeiro. É a noite em que 27 representantes dos estados brasileiros e do Distrito Federal disputam a única vaga para concorrer ao Miss Universo. O concurso é transmitido ao vivo pela TV aberta e pela internet.

Como assistir ao Miss Brasil 2018 pela TV

Quem transmite o concurso de beleza na TV é a Band. A transmissão começa a partir das 22h30, e nesta edição, será apresentada por Cássio Reis e Maria Eugênia Suconic.

Com público estimado em 15 mil pessoas, diretamente do Riocentro, na Barra da Tijuca, a competição contará com shows de Fernanda Abreu e do Dream Team do Passinho. Haverá também uma homenagem para Martha Vasconcellos, uma das duas brasileiras que já conquistou o título de Miss Universo. Aos 69 anos, Martha é ativista feminista e trabalha em defesa das mulheres vítimas de violência doméstica.

Como assistir ao Miss Brasil 2018 ao vivo pela internet

A transmissão online também será feita pela Band, por meio do portal Band.com.br. Basta acessar o site e clicar em “ao vivo”, a partir das 22h30 e acompanhar a competição. Já no canal do YouTube do Miss Brasil BeEmotion você pode assistir às entrevistas com as candidatas e as prévias que mostram como está sendo o confinamento das moças.

A nova Miss Brasil vai ganhar uma coroa assinada pela designer de joias Gabriela Tannus e uma joia em prata com brilhantes e esmeraldas, além de um cruzeiro de sete dias pelas praias brasileiras.