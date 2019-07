Saiba por que ‘Stranger Things’ não recebeu nenhuma indicação ao Emmy 2019

A terceira temporada de “Stranger Things” está sendo muito elogiada pelo público e pela crítica. Para se ter uma ideia, seu episódio final ostenta a maior nota de toda a série no IMDb (a maior base de dados virtual sobre cinema e TV), somando 9,5 pontos.

Em 2017 e 2018 “Stranger Things” teve diversas indicações ao Emmy (prêmio considerado o Oscar da TV), mas isso não aconteceu esse ano. A ausência da série na lista de indicados gerou espanto em diversos fãs, mas há uma razão protocolar por trás disso.

Apenas séries exibidas entre 1º de junho de 2018 e 31 de maio de 2019 puderam ser nomeadas esse ano. Por ter estreado em julho de 2019, a terceira temporada de “Stranger Things” só vai entrar para a lista de indicados do ano que vem.

Atualmente, a série da Netflix conta com seis Emmys, todos técnicos. Com a primeira temporada, a atração já recebeu de cara 18 indicações e com a segunda obteve 11 – sendo que, nos dois anos, figurou dentre os nomeados a Melhor Série de Drama. Millie Bobby Brown (a Eleven) e David Harbour (o Hopper) também já somam duas indicações, como Coadjuvantes.

Esse ano, a segunda temporada de “Big Little Lies” e a terceira de “The Handmaid’s Tale” também ficaram de fora da premiação – mas essa ausência é mais fácil de entender, já que ambos ainda não exibiram todos os episódios das respectivas temporadas. Porém, “The Handmaid’s Tale” conseguiu duas indicações por “episódios extra” que foram ao ar no ano passado.