Saiba quem é Alexandra Grant, a nova namorada de Keanu Reeves

Galã dos anos 1990 e ator cult dos anos 2000, Keanu Reeves não tinha uma namorada ou um relacionamento – ao menos publicamente – desde 1999, quando se separou da ex-mulher, a atriz Jennifer Syme. Na noite da última segunda-feira (4), porém, o ator apareceu de mãos dadas com Alexandra Grant em um evento da grife Gucci, em Los Angeles. Sim, eles estão namorando oficialmente, o que deixou os fãs do ator bem felizes. Mas quem é Alexandra Grant, além de a nova namorada de Keanu Reeves?

Alexandra tem 46 anos e é uma artista visual. Ela usa escultura, pintura, desenho e vídeo para criar suas obras de arte. Toda sua formação acadêmica foi voltada para a arte – ela se formou em desenho e pintura no California College of the Arts na cidade de São Francisco em 2000.

O trabalho de Alexandra é muito reconhecido e premiado no meio das artes plásticas – ela já recebeu mais de uma dezena de prêmios, bolsas de estudo e convites de residência de fundações voltadas para o tema. O trabalho dela já foi exposto no Museu de Arte de Los Angeles (LACMA), no Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles, no Museu Hammer e na Galeria de Arte de Ontario.

Alexandra Grant com uma de suas obras, doada para o evento beneficente do projeto Angel Food. Alexandra Grant com uma de suas obras, doada para o evento beneficente do projeto Angel Food.

Além disso, Alexandra já publicou dois livros – “Ode to Happiness” (2011) e “Shadows” (2014). Os dois livros são uma colaboração entre ela e… Keanu Reeves. Sim, eles se conhecem há anos e “Ode to Happiness” foi o primeiro livro dela como artista e dele como escritor. Awnnn.

Juntos, os dois fundaram uma editora de livros chamada X Artists’ Books, ou XAB. A editora, que é pequenininha, se dedica principalmente aos livros de arte. Em uma entrevista ao Los Angeles Magazine sobre a criação da editora, Alexandra disse: “Algumas pessoas são do tipo de sonhadores que têm um monte de ideias mas não gostam de realizar. Eu acho que Keanu e gostamos de ter a ideia e colocá-la no mundo”.

Quer mais? Alexandra é uma filantropa, e por meio do projeto grantLOVE, produz e vende obras de arte originais para beneficiar outros projetos artísticos. Que mulher!