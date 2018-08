Saiba quem são as 10 atrizes mais bem pagas de Hollywood em 2018

Se 2017 não foi um ano lá muito próspero para Scarlett Johansson, parece que o jogo virou em 2018, muito por conta de seu papel como a Viúva Negra na franquia de sucesso “Vingadores”. A gente explica: no ano passado Scarlett sequer entrou na lista anual das Atrizes Mais Bem Pagas de Hollywood, divulgada pela Forbes na última quinta-feira (16). Já neste ano ela quadriplicou os ganhos, e lidera o ranking com um faturamento de 40,5 milhões de dólares.

Para fechar a conta, que considera o período de 1º de junho de 2017 a 1º de junho de 2018, dados fornecidos pelas empresas Nielsen, ComScore, Box Office, Mojo e IMDB são minuciosamente analisados e computados, isso sem considerar taxas pagas para agentes e gerentes, além de gastos com advogados e impostos.

Além de Scarlett, a lista deste ano conta com nomes como os de Julia Roberts, Cate Blanchett e Mila Kunis, entre outros, que você confere a seguir. Juntas, as dez atrizes mais bem pagas do mundo somaram um total de 186 milhões de dólares durante o período analisado.

Veja quem são todas elas e os faturamentos correspondentes:

10º Lugar – Gal Gadot, com faturamento de 10 milhões de dólares

9º Lugar – Melissa McCarthy, com faturamento de 12 milhões de dólares

8º Lugar – Cate Blanchett, com faturamento de 12,5 milhões de dólares

7º Lugar – Julia Roberts, com faturamento de 13 milhões de dólares

6º Lugar – Mila Kunis, com faturamento de 16 milhões de dólares

5º Lugar – Reese Witherspoon, com faturamento de 16,5 milhões de dólares

4º Lugar – Jennifer Lawrence, com faturamento de 18 milhões de dólares

3º Lugar – Jennifer Aniston, com faturamento de 19,5 milhões de dólares

2º Lugar – Angelina Jolie, com faturamento de 28 milhões de dólares