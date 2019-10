Saiba quem são os 24 participantes do ‘Mestre do Sabor’

Terminada a seletiva às cegas do ‘Mestre do Sabor‘, 24 participantes foram selecionados e divididos em três times liderados por José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão. Confira a lista de participantes completa para não se perder nessas próximas etapas do reality da Globo:

Djalma Victor (time José Avillez)

–

Djalma tem 34 anos, é mineiro e aprendeu a cozinhar na marmitaria da avó. Essa relação tão próxima com a comida moldou seus gostos e hoje ele se dedica à culinária.

Gustavo Young (time José Avillez)

–

Gustavo tem 36 anos, é de São Paulo e é dono de um restaurante. Seu rosto é familiar por um motivo: ele é irmão de Leonardo Young, o vencedor do terceiro ‘MasterChef Brasil’.

Ana Bueno (time José Avillez)

–

Ana Bueno é focada em cozinha criativa e contemporânea, mas mantém suas tradições caiçaras. Trabalha no restaurante da família.

Gabriel Coelho (time José Avillez)

–

Gabriel tem 31 anos, mora em São Paulo e tenta aprender de tudo na cozinha. Terminou o curso de Gastronomia e trabalhou nos melhores restaurantes do Brasil.

Lui Veronese (time José Avillez)

–

Lui é filho de italianos, mas foi criado no Distrito Federal. Desde criança sabia que queria ser chef, e até se formou em administração para cuidar de seu próprio restaurante.

Rafael Lorenti (time José Avillez)

–

Rafael tem 30 anos, mora em São Paulo e decidiu cozinhar aos 15. Fez faculdade de gastronomia e se especializou na Itália. Já trabalhou com Alex Atala.

Janete Borges (time José Avillez)

–

Janete foi chef em restaurantes paradisíacos no Brasil, e também trabalhou em hotel. Atualmente trabalha com produção de embutidos e pães.

Thiago das Chagas (time José Avillez)

–

Thiago vem de Pernambuco e tem mais de 15 anos de cozinha. Gosta de manter as tradições de sua terra, mas dando um ar de modernidade.

Carol Albuquerque (time Kátia Barbosa)

–

Carol é gaúcha, tem 38 anos e desde criança vendia chocolates na escola. Hoje em dia, se tornou especialista em usar alimentos saudáveis.

Felipe Oliveira (time Kátia Barbosa)

–

Felipe é mineiro, tem 34 anos e é dono de um restaurante chamado Tiradentes. Se especializou em fazer releituras de pratos tradicionais da culinária mineira.

Lili Almeida (time Kátia Barbosa)

–

Lili é baiana, mora em São Paulo e sofreu bastante no começo da carreira. Como não tinha dinheiro para comer fora, precisou cozinhar para as amigas e pegou gosto pela culinária.

Lira Müller (time Kátia Barbosa)

–

Lira vem do Piauí e fez duas faculdades antes de se dedicar à gastronomia. Segundo ela, sua vida passou a fazer sentido a partir daí.

Seichele Barbosa (time Kátia Barbosa)

–

Seichele vem de Aracajú e trabalhava como correspondente bancária em uma imobiliária, até largar tudo para cozinhar.

Amanda Grezzana (time Kátia Barbosa)

–

Amanda vem de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e tem formação internacional de chef e de patisserie.

Marcelo Cotrim (time Kátia Barbosa)

–

Marcelo trabalha há 7 anos com gastronomia e fez pós graduação em cozinha brasileira. Já trabalhou até com Alex Atala.

Fernando Vaz (time Kátia Barbosa)

–

Fernando tem 22 anos de experiência com cozinha, gosta de gastronomia desde a infância e já trabalhou na Romênia.

André Barros (time Leo Paixão)

–

André é de Goiás, tem 52 anos e já trabalhou até como estagiário de banco. Começou a a trabalhar em hotel e pizzaria e aí foi pegando o gostinho pela culinária.

Diego Gimenez (time Leo Paixão)

–

Diego tem 31 anos, é de São Paulo e ama um pagode. Além do grupo musical, ele é sócio de uma empresa de marmita fitness, além de ter trabalhado em hotel.

Dudu Poerner (time Leo Paixão)

–

Dudu mostrou seu lado gastronômico aos 15 anos quando fez a ceia de Natal, e o amigo de seu pai (dono de restaurante) lhe garantiu um emprego.

Roberto Neves (time Leo Paixão)

–

Roberto Neves, com 31 anos, já foi vendedor de loja e passou a trabalhar no restaurante da família. Estudou panificação e fez faculdade de gastronomia.

Viviane Almeida (time Leo Paixão)

–

Viviane tem só 22 anos e foi muito influenciada pelo pai, um churrasqueiro profissional. Estudou Gastronomia em Belo Horizonte e já trabalhou com Leo Paixão, seu técnico.

Ricardo Caldas (time Leo Paixão)

–

Ricardo vem de Porto Alegre e é adepto da cozinha contemporânea. Seu coração está em Florianópolis, onde tem um restaurante.

Raíssa Ribeiro (time Leo Paixão)

–

Raissa RIbeiro participou do ‘MasterChef Profissionais’ e trabalha em um restaurante de Campinas. Adora frutos do mar.

Mariana Pelozio (time Leo Paixão)

–

Mariana ganhou um livro de culinária aos 8 anos de idade e desde então se apaixonou pela cozinha. Tem um restaurante de dois andares no Jardins, em São Paulo.