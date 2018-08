Saiu o primeiro trailer da nova série do criador de “Mad Men”

Saiu o primeiro trailer completo de “The Romanoffs“, nova série da Amazon Prime, com criação de ninguém menos que Matthew Weiner, idealizador de “Mad Men”. A produção vai contar a história de oito possíveis descendentes modernos da família real russa e como eles contam de sua linhagem.

O elenco é composto por muitos nomes conhecidos, como Isabelle Huppert, Marthe Keller, Aaron Eckhart, Christina Hendricks, John Slattery, Jack Huston e Amanda Peet. Muitas pessoas que trabalharam por trás das câmeras de “Mad Men” também estão fazendo parte dessa nova empreitada.

Olha só o teaser!

Os Romanovs eram a família da qual descendiam os czares, “reis” russos, desde 1613. Isso até a queda do império russo em 1917, quando toda a família foi caçada e morta pelos bolcheviques, militantes do Partido Operário Social-Democrata Russo. Mas reza a lenda que a filha mais nova do czar teria fugido da chacina e, por isso, provavelmente poderia possuir descendentes. O nome dela? Anastasia. Sim, aquela mesma do desenho animado.

“The Romanoffs” vai brincar com essa ideia e contar a história de oito pessoas ao redor do mundo que acreditam ter essa linhagem real. Cada episódio será focado em um personagem diferente.

A série estreia dia 12 de outubro na Amazon Prime.