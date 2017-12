Samantha Ayara é a vencedora do ‘The Voice Brasil’ 2017

Quem diria que ainda em 2017 teríamos o ‘The Voice Brasil‘ como um dos mais importantes reality shows do país, não é mesmo? Entra ano e sai ano, Tiago Leifert e a competição musical da Globo seguem firmes e fortes na grade da Globo promovendo apresentações semanais de participantes carismáticos e muito talento. A final exibida na noite desta quinta-feira (21) foi memorável e teve aquele gostinho de superação.

Carol Biazin, Day, Samantha Ayara e Vinicius D’Black foram os finalistas desta temporada, cada um representando o time de um dos jurados (que nesta temporada foram Lulu Santos, Ivete Sangalo, Michel Teló e Carlinhos Brown). Durante todo o programa e enquanto rolavam as votações, os finalistas se alternaram em apresentações musicais de singles exclusivos. E uma novidade: já na sexta-feira (22) os singles com clipes prontos estarão disponíveis na internet para que eles já tenham um material de trabalho.

Antes de anunciar os vencedores ao final do programa (e depois de fazer uma pequena propaganda do ‘The Voice Kids‘ que vem aí), Tiago Leifert confirmou que os quatro jurados já estão confirmados na próxima temporada do ‘The Voice Brasil’. O apresentador então começou um discurso sobre como esse é um dos grupos de finalistas mais ecléticos da história do programa, e logo depois revelou a vitória de Samantha Ayara.

Samantha teve a história mais emocionante da temporada: no ano passado ela participou do ‘The Voice Brasil’ e não teve nenhuma cadeira virando na primeira fase. Um ano depois ela retornou ao reality e garantiu uma vitória emocionante.

As Apresentações Musicais

Em noite de final é a chance dos jurados do ‘The Voice Brasil’ saírem de suas cadeiras para nos esbaldar com ótimas apresentações musicais. Lulu Santos levantou a plateia com uma animação única ao cantar “Alô Alô Marciano” em meio a um DJ e muito (mas muito mesmo) gelo seco. E pra dar um cruzado de direito no nosso emocional, Michel Teló levou ao palco a dupla Chitãozinho e Xororó para uma apresentação tripla do clássico “Nuvem de Lágrimas”.

Carlinhos Brown deixou de lado o já-esperado axé e músicas perguntando sobre água mineral para apresentar uma música bem gostosinha na companhia da Sandy. Ivete Sangalo preferiu se apresentar sozinha mesmo, com barrigona de grávida e um pique invejável. Ainda na lista de participações especiais teve uma performance de André Frateschi, o vencedor do ‘PopStar‘ da Globo (não confundir com o programa homônimo do SBT que revelou o grupo Rouge).

Nas Redes Sociais

Assim como qualquer programa ao vivo da televisão brasileira, a final do ‘The Voice Brasil’ foi a chance para o brasileiro exercitar a sua principal habilidade: rir das gafes e criar memes. Mas os gracejos da internet acabaram todos concentrados em Ivete Sangalo, mas isso nem chega a ser surpresa, não é mesmo? Um dos momentos mais divertidos da noite, por exemplo, foi Ivete usando o celular durante a apresentação de Lulu Santos:

Final tão interessante que a Ivete tá no celular haha #thevoicebrasil pic.twitter.com/oh1HVdcCoU — João Paulo (@jupabelmok) December 22, 2017

Ivete claramente me representa nas reuniões de família#TheVoiceBrasil pic.twitter.com/631pzqfd8k — Non (@NonLacerda) December 22, 2017

Ivete foi a rainha das piadas da noite, principalmente quando descobriram de onde saiu a inspiração de seu vestido. Ganhou até uma categoria especial nos assuntos mais discutidos do Twitter: