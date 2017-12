Sandra Annenberg revela idade na TV e todos estão surtados

O mundo não merece mesmo a Sandra Annenberg e motivos não faltam! Além de ser uma excelente jornalista (e vencedora do Troféu Domingão 2017 na categoria), ela é um poço de simpatia e uma verdadeira fábrica de memes. Não dá para esquecer, por exemplo, o clássico “que deselegante!”.

Pois, nesta terça-feira (26), ela deu mais uma alegria ao público ao revelar ao vivo no Jornal Hoje, programa apresentado por ela na Globo, a verdadeira idade dela.

A gente explica, após a exibição de uma reportagem na qual mostrava como as pessoas mais velhas não têm mais vergonha de assumir idade, a apresentadora resolveu contar quantos anos tem.

E aí, consegue adivinhar?

De acordo com ela, em 2018, vai completar 50 anos de vida. Sim, a gente sabe, uma rápida busca pelo nome dela no Google já resolveria a curiosidade e ainda traria outros dados como o signo dela (gêmeos, no caso), mas isso não tira o mérito da ~revelação~ feita em rede nacional ser uma baita exemplo.

As pessoas na internet amaram!

A Sandra Annenberg acabou de revelar que em 2018 vai completar 50 anos e eh tô ó pic.twitter.com/ZTMTojkbhq — Beth Moreno (@bethmoreno) December 26, 2017

A Sandra Annenberg acabou de dizer que vai fazer 50 anos ano que vem, como ela parece mais nova que eu? Sacanagem! — Daniel Valentim (@danielvalentim1) December 26, 2017

A Sandra Annenberg fazendo 50 anos em 2018 é tipo a Avril Lavigne do jornalismo brasileiro — viru 🐥💚 (@viruzitta) December 26, 2017

A sandra Annenberg tem 49 anos ke? pic.twitter.com/HXraBLh2CC — mt (@marcosTMYL) December 26, 2017