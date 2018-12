Sandra Annenberg usa vestido criado por jovem autista no ‘Troféu Domingão’

Está rolando o Troféu Domingão – Melhores do Ano 2018 na TV Globo, e a querida Sandra Annemberg venceu na categoria Jornalismo. A apresentadora também mandou bem na escolha do vestido que, além de belo, tem um significado muito fofo.

Sandra usou um vestido criado por um jovem autista, de 21 anos, que participou de um projeto beneficiado pelo Criança Esperança. Graciosa, a jornalista contou no palco do Faustão que conheceu Jackson Salvadeu em São Paulo, em uma visita à Associação Cultural Educacional Social Assistencial Cupuava (Acesa).

“Ele desenhou um vestido longo, de gala, lindo, mas eu não tinha onde usar. Quando fui indicada ao Troféu Domingão, minha filha me lembrou dele. Procurei a produção do ‘Domingão’ e o pessoal do figurino, eles toparam o desafio, fizeram o vestido e cá estou”, contou Sandra.