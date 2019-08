Sandy e Junior anunciam mais 3 shows da turnê ‘Nossa História’

View this post on Instagram

Tem estreia da turnê sexta agora? Sim! Estamos ansiosos? Muito! Querem mais novidades? Temos!! Abrimos parte de nosso acervo da carreira para a Mostra “Sandy e Junior Experience”. Vamos compartilhar com vocês momentos importantes pra gente, com muita memória e valor afetivo. De figurinos a prêmios, instrumentos e até mesmo cartas de fãs guardadas com carinho. Teremos duas versões desta exposição: uma com cerca de 200m2, nos shopping centers da #RedeMultiplan (RJ, SP e RS), e versões “pocket” nas demais cidades da turnê, com realização da @vwbrasil. Neste mês as pockets já chegam no @riomar_recife , @shoppingparalela (Salvador), @riomarfor (Fortaleza) e @parkshoppingbsb (Brasília). Com estreia da “full” no @barrashoppingoficial (Rio de Janeiro). Quem vai querer conferir??? 🎈👏🏼 📷 @wirso