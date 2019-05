Sandy e Junior contam o segredo para lidar com a fama

A visita da dupla ao Altas Horas deste sábado (18) foi repleta de conversas sobra a sua infância nos palcos, sucesso que dura até os anos de hoje e a convivência familiar.

Quando perguntados sobre como conseguiram sempre se manter com o pé no chão mesmo estando no auge da fama, os irmãos disseram que só há uma explicação: seus pais.

“Eles souberam usar da melhor forma possível aquelas sabedoria interna. A gente tem tantos casos de artistas que começaram novos e depois foram por caminhos muito perigosos, casos complicados, até fatais. Nossos pais souberam desde o início manter a base da família sempre muito forte para amparar a gente”, disse Sandy.

Junior ainda completou citando a sorte que tiveram de a família não depender do sucesso da dupla, já que a carreira de Xororó era o suficiente para garantir uma vida mais do que confortável para todos. “Muitas vezes isso acontece: um artista surge na família e, de repente, todo mundo começa a viver a partir daquilo”, explica.

Logo, além do apoio dos pais, Noely e Xororó, Sandy e Junior jamais sentiram pressão para terem sucesso.

“O que a gente fazia sempre foi voltado para o nosso prazer de fazer música, de viver da arte, de tocar, de fazer show. Não tinha peso”, afirmou o filho mais novo. “Não tinha querendo ganhar dinheiro com isso ou com aquilo. Era só pro nosso bem. Eram eles cuidando de perto. Eles (os pais) também souberam manter a a gente na escola, para ter uma vida normal, preservar a infância a adolescência e ter amigos, isso foi muito importante”, finalizou a cantora.

Veja aqui essa e mais algumas cenas do programa!