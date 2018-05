Sandy e Junior dão surra de nostalgia nos fãs em entrevista histórica

Sandy e Junior deram a primeira entrevista juntos desde o fim da dupla ao “Altas Horas”, e a conversa com Serginho Groisman foi ao ar no último sábado (27). Essa foi a estreia do quadro “Linha do Tempo”, em que outros artistas também vão relembrar suas respectivas trajetórias.

Já de cara, a nostalgia deu o tom do encontro e a primeira fase entrevista foi recheada de cenas de arquivo. Faz 11 anos que os irmãos se separaram, dá para acreditar?

Infelizmente, não rolou nenhuma revelação, mas os dois demonstraram estar totalmente a vontade com a situação – mesmo tendo evitado uma entrevista em dupla por tantos anos. “Eu não tenho essa oportunidade há muito anos de dar uma entrevista ao lado dele. Por mais que a gente não tenha a intenção de voltar a dupla, a gente é irmão”, disse Sandy.

Quanto à separação, que chocou o Brasil em 2007, os dois disseram que foi uma decisão corajosa e relembraram que isso aconteceu pois ambos queriam seguir caminhos diferentes na música.

–

“A gente é muito diferente e na arte isso reflete diretamente. Tanto é que no trabalho, nós fomos para lados completamente diferentes. Talvez tenha sido um dos motivos da separação. Já tínhamos vontade de explorar coisas diferentes”, falou Junior.

Mesmo assim, ambos deixaram claro que tem muito carinho pelos vários anos em que estiveram juntos como dupla. “Adoro celebrar esses 17 anos que a gente esteve um ao lado do outro, profissionais. E eu me sinto aqui celebrando essa carreira linda que a gente construiu, cheia de amor, e linda”, disse Sandy.

Assista aqui à parte 1 e à parte 2 da entrevista.