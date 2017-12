Ai, ai, ai! O “Encontro”, programa da Fátima Bernardes na Globo, é uma das coisas mais legais na TV atualmente: além das pautas sempre atuais, a apresentadora dá um show de entretenimento, seja fazendo loucas apresentações de jazz, seja pagando vários micos. O melhor? Os convidados também entram na “brincadeira”.

No último dia 25, a “vítima” foi a Sandy que, recentemente, já tinha virado notícia por causa de uma participação no “Altas Horas”.

Leia Mais: A Laura Muller deixou a Sandy constrangida no “Altas Horas”

A cantora aceitou participar do “Karaokê do Encontro”, quadro no qual artistas precisam adivinhar qual é a música só pleos primeiros acordes, tocar um botão e começar a cantar a letra no microfone, e até aí tudo bem, afinal, cantar é o ganha pão dela e até os outros participantes do jogo já estavam gritando “marmelada”.

Porém, o negócio não saiu como o planejado… Após uma versão, no mínimo, corajosa de Fátima – que abriu “os trabalhos” e mandou “Mania de Você”, Sandy ao escutar as primeiras notas, apertou o botão e começou a cantar “Sorte Grande”, da Ivete Sangalo, porém ela não sabia muito bem a letra.

Os outros convidados até deram uma força e, enfim, no refrão, ela mandou superbem. Ao fim, dando risada da situação, pediu desculpa para Ivete. “Eu não sabia a letra do começo”, lamentou Sandy. A internet, claro, amou o momento!

