Sandy & Junior vão receber fãs no camarim de graça durante a nova turnê

Os shows da mais nova turnê de Sandy & Junior terão uma bela novidade. Durante as apresentações de ‘Nossa História‘, os fãs poderão encontrar os cantores no camarim gratuitamente! A ação foi anunciada por Junior em sua conta pessoal no Instagram.

Serão escolhidos 10 fãs de cada show para prestigiá-los com esse “Meet & Greet” totalmente sem custo. Por enquanto, essa ação foi confirmada apenas para as apresentações de Salvador, Fortaleza e Brasília. Mesmo assim, Junior anunciou que eles pretendem fazer o mesmo nos outros shows da turnê.

Ficou a fim de participar? É muito simples! Basta publicar uma foto contando a sua história em seu Instagram com as respectivas hashtags: #NossaHistoriaSJSalvador, #NossaHistoriaSJFortaleza ou #NossaHistoriaSJBrasilia.

Após isso, a equipe da dupla selecionará os convidados e informará os nomes deles também pelo Instagram. Então, é bom ficar de olho.