Sandy e Junior foram o maior fenômeno infantil do Brasil nos anos 1990 e até o fim da parceria, em 2007, realizaram inúmeros shows, entrevistas e aparições de todo o tipo na TV. Sendo assim, é lógico que eles não conseguem lembrar detalhes sobre esses eventos, certo? Errado.

Na entrevista que foi ao ar no “Altas Horas” desse sábado (26), Sandy revelou ter uma memória muito surpreendente. Primeiro, ela mostrou isso ao saber que o encontro da dupla com Serginho Groisman no Japão aconteceu em 2004. O apresentador achava que era em 2005, mas não tinha certeza.

A prova de que ela realmente tem o dom de se lembrar das coisas veio quando Serginho entregou aos irmãos um pôster em que os três aparecem sentados um ao lado do outro. E não é que Sandy lembrava exatamente em que programa isso tinha acontecido?

“Esse foi em 2001, foi um dia em que a Laura Pausini tava aqui”, disparou ela. E as imagens de arquivo mostraram que Sandy estava certíssima.

Frente ao espanto de Serginho, Junior mostrou que momentos como esse são comuns. “Cara, ela é assustadora! Freak Sandy”, falou rindo. “Qualquer coisa sobre datas vocês falam comigo”, completou ela.

Que memória, hein? Por essa a gente não esperava!