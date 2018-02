Sandy se arrisca no heavy metal e participa de música do “Angra”

Ela é roqueira, Brasil!

Se você pensava que Sandy e heavy metal não tinham nada a ver, é melhor disponibilizar alguns minutinhos do seu tempo e escutar a música “Black Widow’s Web”, da banda paulistana Angra, que tem Sandy e sua voz delicada abrindo e fechando a canção.

A música é uma das faixas de destaque do novo álbum do Angra, intitulado ØMNI, que tem lançamento no Brasil previsto para o dia 16 deste mês. Nela, podemos ouvir a voz suave de Sandy logo na introdução, antes da entrada das guitarras mais “pesadas”. Depois, são os vocais de Fabio Lione que assumem a função, e a canção termina novamente com a voz de Sandy, repetindo os versos do início.

Mesmo que essa não seja muito a praia da cantora – ela já assumiu ter mais afinidade com gêneros como rock, pop e jazz – sua voz casou perfeitamente com a proposta da banda, que costuma misturar referências da música erudita com a agressividade do metal.

Ouça Black Widow’s Web, divulgada na última segunda-feira (05), na íntegra:

Mais informações no site oficial da banda.