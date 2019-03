Sandy sobre separação de dupla com Júnior: “a gente não se arrependeu”

Depois de encantar os fãs ao subir no palco com o seu irmão Júnior de surpresa, 11 anos após o encerramento da dupla, Sandy falou sobre esse processo no último domingo (3), no quadro “Ding Dong”, do programa Domingão do Faustão, da Rede Globo.

Com 28 anos de carreira, a cantora explicou que não cantar mais com o irmão foi uma decisão mútua e que não houve arrependimento. “Não foi uma decisão fácil, mas foi em comum acordo com o meu irmão. A gente decidiu junto isso e foi bom. Foram 17 anos fazendo aquilo que dava muito alegria para a gente, realizava a gente como artista, como pessoa”.

Sandy também falou sobre como tem sido uma fase diferente a que ela tem vivido agora, assim como a de Júnior também, que só foram proporcionadas pela separação da dupla. “A gente pôde seguir um caminho individual. Eu fazendo o que é meu som e ele o que é o som dele. Sendo em vez de 50%, sendo 100% daquilo que estamos fazendo. É uma outra realização também. Estou muito feliz!”, afirmou a cantora.

O instante também foi propício para Sandy falar sobre o seu novo álbum “Nós, Vós, Eles”, que trará um conjunto de oito canções, com clipes e uma participação diferente em cada uma deles. Além disso, os fãs poderão acompanhar um making off para cada música do trabalho da compositora!