Sarah Hyland relata episódio em que chegou muito perto de cometer suicídio

A atriz Sarah Hyland, da famosa série de comédia ‘Modern Family’, conversou sobre os problemas de saúde que teve – a atriz fez cirurgias no rim devido à falha do órgão – envolvendo depressão e pensamentos suicidas.

Em entrevista ao programa ‘The Ellen DeGeneres Show’, Sarah falou sobre o quão grave as coisas ficaram após uma série de cirurgias que ela fez – incluindo a hemodiálise renal e a falha em seu transplante de rim – fazendo com que os pensamentos de tirar sua própria vida se tornassem recorrentes.

“Naquela época eu tinha 26 anos, mas depois de 26, 27 anos de estar sempre doente e com dores crônicas todos os dias, chega uma hora em que você não sabe quando vai ter o próximo dia bom. É realmente muito difícil”, relatou a atriz.

Ela ainda disse que escrevia cartas mentalmente para seus parentes próximos contando o motivo pelo qual ela fez aquilo. “Eu não queria escrever no papel porque eu não queria que ninguém o encontrasse. Isso mostra o quão séria minha situação era”, afirmou.

O que a fez mudar de ideia foi uma conversa que teve com um amigo próximo. “Dizer isso em voz alta para alguém ajudou imensamente porque até então eu mantinha isso dentro de mim meses e meses”, disse.

A atriz não quis falar por todas as pessoas que lutam contra a depressão porque a reação de cada um é muito individual.

“Toda pessoa com sua ansiedade ou depressão (ou se você tem pensamentos suicidas), cada indivíduo é diferente, então eu não confiaria apenas em tudo o que eu digo. Eu estou apenas compartilhando minha história”, complementou Sarah.

Assista parte da entrevista:

Aqui no Brasil, casos assim são tratados com a ajuda de organizações de prevenção de suicídio, como o CVV (Centro de Valorização da Vida), cujo o usuário só precisa discar 188 e pedir reforços. A ligação é gratuita.